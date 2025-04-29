Стивен Спилберг назвал лучший американский фильм всех времен: «Переосмыслил каноны»

Трехкратный лауреат «Оскара» Стивен Спилберг, который сейчас считается самым кассовым режиссером в истории мирового кинематографа, имеет достаточно большой «послужной» список работ, «Список Шиндлера», «Парк юрского периода» и «Назад в будущее» в том числе, однако звание лучшего американского фильма всех времен он отводит проекту своего коллеги Фрэнсиса Форда Копполы.

В эту субботу Спилберг вручил Копполе 50-ю награду AFI Life Achievement Award, и среди прочего вспомнил свои эмоции от просмотра его работ, где признал «Крестного отца» лучшим американским фильмом всех времен. Интересно, что Стивен неоднократно упоминал криминальную драму в своих интервью, называя ее «квинтэссенцией кинематографа», но впервые признал ее лучшей.

«Для меня «Крестный отец» — лучший американский фильм всех времен. Ты взял то, что было раньше, и переосмыслил канон американского кино, и таким образом вдохновил поколение рассказчиков, которые хотят, чтобы ты гордился своей работой, и гордился нашей работой», — заявил Спилберг во время выступления (через Variety).

Криминальная драма «Крестный отец», выпущенная в 1972 году, привлекла на главные роли Марлона Брандо и Аль Пачино, сосредоточившись на истории криминального клана Корлеоне. Коппола писал сценарий вместе с Марио Пьюзо, автором оригинального романа 1969 года.

Многие считают экранизацию одним из лучших гангстерских фильмов всех времен, хотя с этим званием вполне может поспорить его прямое продолжение 1974 года. С триквелом, к сожалению, ситуация была другой и кое-кто вообще сомневался в целесообразности его существования, хотя и после этого слухи о четвертом фильме продолжали появляться время от времени. После смерти Пьюзо в 1999 году, Коппола решил не снимать четвертый фильм, хотя уже в 2020 году Paramount заявила, что «Крестный отец 4» является «возможным». С тех пор обновлений не было.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Между тем последняя работа Копполы остается далекой от признания — научно-фантастический фильм «Мегалополис» с Адамом Драйвером в главной роли разнесли, как критики, так и зрители с 45% и 35% рейтинга на Rotten Tomatoes соответственно. Лента собрала в прокате лишь $14,3 млн при бюджете в $120 млн, однако сам режиссер оценил свое творение в 5 звезд на Letterboxd.