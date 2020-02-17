Суд распорядился прекратить вырубку леса под Gigafactory 4, но строительству нового завода Tesla ничего не угрожает





Строительство первого большого европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге еще не началось, но американский производитель уже столкнулся с первыми трудностями при подготовке ранее купленного земельного участка к закладке фундамента. На днях высший административный суд Берлина-Бранденбурга распорядился прекратить вырубку деревьев на участке до рассмотрения жалобы активистов экологического движения «Зеленая лига Бранденбурга».

Справедливости ради, ранее государственное управление по охране окружающей среды выдало Tesla разрешение на расчистку от лесных насаждений площади 92 га. В Tesla планировали закончить уборку территории за три дня. То есть, это вынужденное решение, в противном случае деревья исчезли раньше, чем жалоба активистов могла быть рассмотрена в суде.

Видео демонстрирует степень готовности участка к началу строительства.

В судебном постановлении подчеркивается, что жалоба активистов не обязательно должна быть отклонена. Представители движения обеспокоены тем, что уничтожение такого большого количества леса может оказать значительное негативное воздействие на дикую природу, а работа завода может привести к нехватке питьевой воды в регионе.

В конце прошлого месяца Илон Маск, пытаясь все уладить мирно, объяснял, что речь идет о вырубке искусственных насаждений, которые предназначались для изготовления картона. В то же время Tesla пообещала провести ряд мероприятия по переселению жителей дикой природы в безопасные зоны и за каждое срубленное дерево высадить минимум три молодых саженца. Также Маск уточнил, что указанное в проектной документации значение потребления воды 372 кубических метра в час является пиковым, а не постоянным, и компания готова снизить показатель до 238 кубических метра в час.

Надо сказать, что это уже не первое такое препятствие на пути к строительству Gigafactory 4 — ранее на выделенном участке были обнаружены неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой.

Маловероятно, что активистам удастся запретить вырубку леса, учитывая, что регулятор ранее выдал компании соответствующее разрешение. Другими словами, рассматривать его как реальную угрозу не стоит и, скорее всего, никаких существенных задержек из-за этого не возникнет. Сейчас Tesla планирует начать приступить к отгрузкам автомобилей, собранных на будущем немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге, в 2021 году. Напомним, первоначально на Gigafactory 4 заработает линия по сборке компактных кроссоверов Model Y, а затем там начнут собирать и Model 3. Проектная мощность европейского завода Gigafactory 4 в Берлине составляет 500 тыс. автомобилей в год.

Источник: и