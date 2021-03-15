Суд США запретил введение санкций против Xiaomi — ранее власти обвинили китайского производителя в связях с армией КНР

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Федеральный судья запретил Министерству обороны США накладывать ограничения на китайского производителя смартфонов Xiaomi. Соответствующие ограничения должны были вступить в силу на этой неделе.

Напомним, незадолго до окончания каденции предыдущего президента США Дональда Трампа, Министерство обороны внесло Xiaomi в черный список из-за возможных связей с китайскими военными. При этом компанию обозначили как «коммунистическую китайскую военную компанию», а в соответствии с распоряжением Трампа, американские инвестиции в такие компании блокируются. Позже Xiaomi подала в суд на власти США, оспаривая своё включение в чёрный список.

Поздним вечером в минувшую пятницу окружной судья США Рудольф Контрерас издал предварительный судебный запрет, чтобы предотвратить то, что он назвал «непоправимым ущербом» для Xiaomi, заявив, что это определение было «деспотическим и капризным».

В своём иске компания Xiaomi заявила, что её бизнес и репутация понесут «чрезвычайный и необратимый ущерб», если ограничения вступят в силу. Представитель компании ранее заявлял, что Xiaomi «не принадлежит, не контролируется и не связана с китайскими вооруженными силами и не является «коммунистической китайской военной компанией».

В своем постановлении судья Контрерас подверг сомнению аргумент администрации Трампа о том, что «гражданские китайские компании», такие как Xiaomi, позволяют правительству Китая «напрямую угрожать Соединенным Штатам».

«Суд несколько скептически относится к тому, что здесь на самом деле замешаны серьёзные интересы национальной безопасности», — отметил судья.

Xiaomi заявила, что будет продолжать бороться за окончательное удаление обозначения «коммунистической китайской военной компании».

Источник: The Verge