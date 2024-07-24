Складной iPhone в форм-факторе раскладушки, вероятно, появится в 2026 году

Apple продолжает работать над складным iPhone, который может появиться уже в 2026 году. Поговаривают, что телефон складывается горизонтально, как раскладушка Samsung Galaxy Z Flip.

В феврале сообщалось, что Apple находится на ранней стадии разработки двух складных прототипов iPhone. Но теперь, похоже, Apple остановилась на одном дизайне. По данным источника, устройство имеет внутреннее название V68, что указывает на то, что «идея вышла за пределы концептуальной стадии» и сейчас «разрабатывается с поставщиками».

Сообщается, что Apple все еще работает над разглаживанием складки, которая появляется, когда телефон раскладывается. Также компания пытается сделать устройство тоньше.

Недавние слухи также свидетельствуют о том, что Apple одновременно работает над складным компьютером, похожим на MacBook. Его поставки на рынок также, вероятно, начнутся в 2026 году.

Кроме работы над складными моделями, Apple, возможно, готовится обновить iPhone в следующем году механической диафрагмой камеры. Это позволит пользователям изменять глубину резкости — размывать фон изображения, сохраняя объект в фокусе, или наоборот, делать фон более четким. Слухи также свидетельствуют о том, что Apple работает над гораздо более тонким iPhone, который выйдет уже в 2025 году.

Источник: The Verge

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