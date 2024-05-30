Military Tech Новости 30.05.2024 в 14:44 comment views icon
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Минобороны ищет разработчиков VR- и AR-симуляторов для тренировок

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Министерство обороны объявило конкурс на разработку VR- и AR-симуляторов для тренировок, обучения и симуляций на основе технологий (виртуальная и дополненная реальность).

Об этом говорится в релизе Минобороны.

Основные направления:

  • использование оружия, беспилотников, бронетехники и другого вооружения;
  • тактическая медицина;
  • ситуационная осведомленность.

В конкурсе могут участвовать готовые комплексные технологические решения, идеи создания программного обеспечения и концепции для проведения учений и повышения квалификации.

Сообщается, что предпочтение будут отдавать интерактивным комплексам, которые будут иметь возможность проводить обучение по нескольким различным направлениям. Кроме того, преимуществом станет возможность быстрого развертывания в учебных центрах для практического использования.

«Министерство обороны поддерживает направление инноваций и продолжает искать решения для технологического превосходства над врагом. Обучение — важная составляющая в становлении воина, поэтому оно должно быть комплексным и максимально приближенным к реальности. Мы готовы поддержать разработчиков и задать нужный вектор в масштабировании», — говорится в релизе.

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Сбор заявок продолжается до 20 июня 2024 года.

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