Минобороны ищет разработчиков VR- и AR-симуляторов для тренировок

Министерство обороны объявило конкурс на разработку VR- и AR-симуляторов для тренировок, обучения и симуляций на основе технологий (виртуальная и дополненная реальность).
Об этом говорится в релизе Минобороны.
Основные направления:
- использование оружия, беспилотников, бронетехники и другого вооружения;
- тактическая медицина;
- ситуационная осведомленность.
В конкурсе могут участвовать готовые комплексные технологические решения, идеи создания программного обеспечения и концепции для проведения учений и повышения квалификации.
Сообщается, что предпочтение будут отдавать интерактивным комплексам, которые будут иметь возможность проводить обучение по нескольким различным направлениям. Кроме того, преимуществом станет возможность быстрого развертывания в учебных центрах для практического использования.
«Министерство обороны поддерживает направление инноваций и продолжает искать решения для технологического превосходства над врагом. Обучение — важная составляющая в становлении воина, поэтому оно должно быть комплексным и максимально приближенным к реальности. Мы готовы поддержать разработчиков и задать нужный вектор в масштабировании», — говорится в релизе.
Сбор заявок продолжается до 20 июня 2024 года.
Подать заявку и ознакомиться с подробными требованиями можно по ссылке.