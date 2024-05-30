Минобороны ищет разработчиков VR- и AR-симуляторов для тренировок

Министерство обороны объявило конкурс на разработку VR- и AR-симуляторов для тренировок, обучения и симуляций на основе технологий (виртуальная и дополненная реальность).

Об этом говорится в релизе Минобороны.

Основные направления:

использование оружия, беспилотников, бронетехники и другого вооружения;

тактическая медицина;

ситуационная осведомленность.

В конкурсе могут участвовать готовые комплексные технологические решения, идеи создания программного обеспечения и концепции для проведения учений и повышения квалификации.

Сообщается, что предпочтение будут отдавать интерактивным комплексам, которые будут иметь возможность проводить обучение по нескольким различным направлениям. Кроме того, преимуществом станет возможность быстрого развертывания в учебных центрах для практического использования.

«Министерство обороны поддерживает направление инноваций и продолжает искать решения для технологического превосходства над врагом. Обучение — важная составляющая в становлении воина, поэтому оно должно быть комплексным и максимально приближенным к реальности. Мы готовы поддержать разработчиков и задать нужный вектор в масштабировании», — говорится в релизе.

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Сбор заявок продолжается до 20 июня 2024 года.

Подать заявку и ознакомиться с подробными требованиями можно по ссылке.