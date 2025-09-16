Два спинофа "Игры престолов" за год: HBO рассказал, когда выйдет "Рыцарь семи королевств" и продолжение "Дома дракона"

Новости Кино 16.09.2025 comment views icon

Впервые «Игра престолов» получит два спинофа в один год: HBO раскрыл окна релиза для сериала «Рыцарь семи королевств» и третьего сезона «Дома дракона».

В интервью Deadline руководитель HBO Кейси Блойс намекнул, что новый сезон «Дома дракона» выйдет «сразу за пределами» права на участие в следующем «Эмми» в 2026 году, которое завершается 31 мая 2026 года. Так что релиз ожидается где-то ранним летом, в июне.

Такое отдаленное окно релиза позволит создать определенный перерыв между спинофами «Игры престолов», поскольку Блойс подтвердил выход первого сезона «Рыцаря семи королевств» на январь 2026-го. Ожидалось, что сериал дебютирует этой осенью, но релиз отложили без объяснения причин.

Что известно о сериале «Рыцарь семи королевств»?

«Рыцарь семи королевств» — это сериал-приквел к «Игре престолов», действие которого разворачивается примерно за 100 лет до событий основного шоу и через 100 лет после событий «Дома дракона». Сюжет сосредоточен вокруг приключений Рыцаря Дункана Высокого (Питер Клеффи) и его юного оруженосца Эгга (Декстер Сон Ансел). Среди остального актерского состава: Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен).

Шоураннерами и сценаристами выступили Мартин и Айра Паркер («Симпатик», «Дом дракона»), а режиссерами — Сара Адин Смит («Уроки химии») и Оуэн Харрис («Черное зеркало»), Райан Кондалл («Дом дракона») присоединился в составе исполнительных продюсеров.

Серіал «Лицар сімох королівств»: Джордж Мартін поділився враженнями від першого епізоду приквелу «Гри престолів» (+ кадри зі знімань)
Кадры со съемок сериала «Рыцарь семи королевств»

В основу истории легла серия новелл Джорджа Р. Р. Мартина. Сам писатель уже пересмотрел шоу полноценно, определив его как «экранизацию, достойную умного человека». С его же слов известно, что 90% событий сериала будут происходить в поле с палатками, хотя декорации создали «замечательные».

В HBO тем временем анонсировали «впечатляющие битвы» — не хуже, чем в первых двух шоу по произведениям Мартина, несмотря на скромный бюджет в $10 млн за эпизод. Для сравнения: последний сезон «Игры престолов» стоил $15 млн за эпизод, тогда как каждая из серий «Дома дракона» обошлось в около $20 млн.

Сериал «Рыцарь семи королевств» уже продлили на второй и третий сезоны. Ожидается, что каждый получит по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут.

Третий сезон «Дома дракона»

Сюжет сериала «Дом дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» и повествует о противостоянии между черными и зелеными Таргариенами. В первом сезоне король Визерис (Пэдди Консидайн) нарушил традицию и назвал свою дочь Рейниру (Милли Алкок и Эмма Д’Арси) наследницей Железного Трона, к большому разочарованию брата Деймона (Мэтт Смит). Однако путь Рейниры к коронации осложняется, когда ее бывшая подруга и новая жена Визериса Алисента (Оливия Кук) рожает сына.

Спецпроекты
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду
ТОП-7 корисних товарів для відпустки: термобокс, проєктор, морозивниця та інші корисні гаджети
Емма Д'Арсі розказала про зміни, які очікують на її персонажку у серіалі «Дім дракона»
Эмма Д’Арси в сериале «Дом дракона»

Второй сезон показывает эскалацию конфликта между семьями с тяжелыми потерями с обеих сторон. Его финальный эпизод, несмотря на то, что привлек рекордные 8,9 млн зрителей, получил худшие оценки в истории шоу. В основном из-за отсутствия долгожданной большой битвы, которую нам обещают показать уже в начале третьего сезона. Среди прочего продолжение представит «новую версию» Арьи Старк.

В предыдущих интервью Оливия Кук уточнила, что съемки третьего сезона должны завершить в октябре, поэтому вскоре ожидаем первых кадров.

"Перші епізоди мали стати фіналом торік": зірка серіалу "Дім дракона" анонсує "вибух" у дебюті 3-го сезону
Оливия Кук в сериале «Дом дракона»

Другие спинофы «Игры престолов»

Руководитель отдела драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси в этом году в феврале намекнула, что в работе находятся другие побочные проекты «Игры престолов», которые «продолжают линию Таргариенов».

«Есть ряд других вспомогательных продуктов. Мы не можем гарантировать, что они точно выйдут, но мы имеем на это очень большой бюджет».

Можно предположить, что речь идет о сериале, над которым работал сценарист «Бэтмена» Мэтсон Томлин — истории о кровавом и жестоком завоевании Вестероса Эйгоном «Завоевателем» Таргариеном. Также ходят слухи о планах по сериалу «10 000 кораблей».

Ранее HBO отменил приквел «Длинная ночь», на пилотный эпизод которого потратили $30 млн, и отказался от разработки другого прямого сиквела «Игры престолов», посвященного Джону Сноу из-за «отсутствия исходного материала».

Сам Мартин, который все еще страдает над «Ветрами зимы», анонсировал еще одну историю во вселенной «Игры престолов» о городе Браавос и встречался с актрисой Мейзи Уильямс (Арья Старк) для обсуждения таинственного проекта.

«Нас обоих тошнило»: Софи Тернер рассказала о «мерзкой» интимной сцене с «братом по Игре престолов» в новом хорроре

