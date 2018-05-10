Telegram попросит пользователей поделиться персональными данными для получения доступа к услугам блокчейн-платформы TON
На прошлой неделе стало известно, что популярный мессенджер Telegram якобы передумал проводить первичное размещение токенов (ICO), поскольку уже собрал достаточно денег для запуска блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). С ее помощью, как ожидается, пользователи смогут оплачивать услуги как внутри мессенджера, так и за его пределами. И вот сейчас несколько источников сообщили, что Telegram уже создал первый сервис для будущей платформы TON и уже тестирует его в закрытом режиме.
Сервис, получивший название Telegram Passport, будет служить средством установления личности пользователя мессенджера для получения доступа к услугам как внутри Telegram, так и на сайтах партнеров. Как сообщается, пользователю потребуется единожды передать сервису все необходимые данные, чтобы в дальнейшем Telegram мог предоставлять их сервисам-партнерам.
Сервис будет собирать данные паспортов, загранпаспортов, водительских прав, справки о банковских счетах и другие документы. Сообщается, что пользователям даже потребуется сфотографироваться на «виртуальный паспорт Telegram».
Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов якобы останется только у пользователя, который зашифрует их с помощью пароля и защитит двухфакторной аутентификацией.
Точный список партнеров Telegram по проекту пока неизвестен, но сообщается, что в нем есть платежная система Qiwi. Заработать сервис Telegram Passport может уже в начале лета.
Источник: Ведомости, Telegram и Telegram Passport
- Впервые о готовящемся ICO Telegram стало известно в конце декабря 2017 года, а в первых числах января этого года состоялась утечка технической документации, раскрывающая планы мессенджера по запуску блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. По итогам двух закрытых раундов ICO Telegram привлек инвестиций на сумму $1,7 млрд.
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- В марте этого года Telegram сообщил, что ежемесячная пользовательская база сервиса достигла 200 млн человек.