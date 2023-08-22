Телескоп Джеймса Уэбба показал Туманность Кольцо в чарующих деталях

Приблизительно в 2 500 световых годах от нас находятся остатки звезды в форме кольца, образующие туманность с идентичным названием — и вот, новые фото телескопа Джеймса Уэбба, позволяют рассмотреть ее детальнее.

Туманность Кольцо, которую также называют NGC 6720 и Мессье 57 — это газообразное облако, содержащее 20 000 плотных сгустков, богатых молекулярным водородом. До нас ее изображения доходят в фантастических цветах: она красноватая по краям (из-за азота, серы и водорода), ближе к центру зеленая и голубая (водород и ионизированный кислород), а синий цвет в центре излучает ионизированный гелий.

Первое изображение было сделано камерой NIRCam (Near InfraRed Camera), которая предназначена для обнаружения света в ближнем инфракрасном спектре и может получать чрезвычайно детализированные изображения. (NIRCam также сделала не менее гипнотизирующее обновленное изображение Столпов Творения).

Между тем второе изображение было сделано с помощью MIRI — инструмента среднего инфракрасного диапазона телескопа Уэбба, лучше освещающего (приблизительно) десять концентрических дуг туманности по ее внешнему краю, которые, вероятно, образовались в результате взаимодействия ее центральной звезды со спутником меньшей массы на ее орбите.

«Такие туманности раскрывают своеобразную астрономическую археологию, поскольку астрономы изучают туманность, чтобы узнать о создавшей ее звезде», — написало Европейское космическое агентство в пресс-релизе.

Туманность Кольцо случайно открыли в 1779 году французские астрономы Шарль Мессье и Антуан Даркье де Пелпуа при поиске комет, ошибочно приняв ее за далекие миры. Туманность образовалась из звезды среднего размера, которая сбросила внешние слои, когда исчерпала свое топливо и приблизилась к моменту смерти.