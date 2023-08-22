Телескоп Джеймса Уэбба показал Туманность Кольцо в чарующих деталях

Приблизительно в 2 500 световых годах от нас находятся остатки звезды в форме кольца, образующие туманность с идентичным названием — и вот, новые фото телескопа Джеймса Уэбба, позволяют рассмотреть ее детальнее.
Туманность Кольцо, которую также называют NGC 6720 и Мессье 57 — это газообразное облако, содержащее 20 000 плотных сгустков, богатых молекулярным водородом. До нас ее изображения доходят в фантастических цветах: она красноватая по краям (из-за азота, серы и водорода), ближе к центру зеленая и голубая (водород и ионизированный кислород), а синий цвет в центре излучает ионизированный гелий.
Первое изображение было сделано камерой NIRCam (Near InfraRed Camera), которая предназначена для обнаружения света в ближнем инфракрасном спектре и может получать чрезвычайно детализированные изображения. (NIRCam также сделала не менее гипнотизирующее обновленное изображение Столпов Творения).
Между тем второе изображение было сделано с помощью MIRI — инструмента среднего инфракрасного диапазона телескопа Уэбба, лучше освещающего (приблизительно) десять концентрических дуг туманности по ее внешнему краю, которые, вероятно, образовались в результате взаимодействия ее центральной звезды со спутником меньшей массы на ее орбите.
«Такие туманности раскрывают своеобразную астрономическую археологию, поскольку астрономы изучают туманность, чтобы узнать о создавшей ее звезде», — написало Европейское космическое агентство в пресс-релизе.
Туманность Кольцо случайно открыли в 1779 году французские астрономы Шарль Мессье и Антуан Даркье де Пелпуа при поиске комет, ошибочно приняв ее за далекие миры. Туманность образовалась из звезды среднего размера, которая сбросила внешние слои, когда исчерпала свое топливо и приблизилась к моменту смерти.
«Красочное главное кольцо состоит из газа, который выбрасывает умирающая звезда в центре туманности. Она на пути к тому, чтобы стать белым карликом — очень маленьким, плотным и горячим телом, которое является последним этапом эволюции для такой звезды, как Солнце», — написали в ESA.
- Телескоп Джеймса Уэбба запустили в космос в декабре 2021 года, а в середине января 2022 года он достиг рабочей гало-орбиты вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля, и в июле после нескольких месяцев калибровки приборов и юстировки оптики наконец-то взялся за выполнение своей научной программы. Главное преимущественно «Джеймса Уэбба» — исследование инфракрасной части спектра, позволяющее рассмотреть более древние и более холодные объекты.
- В сентябре 2022 года телескоп получил снимки первой экзопланеты — HIP 65426b и увидел Квинтет Стефана, туманность Южное Кольцо, туманность Киля, Столпы Творения. Телескоп также собрал данные, анализ которых поможет астрономам определить состав атмосферы Марса и его поверхности; сделал самое четкое фото колец Нептуна, снял Юпитер с полярным сиянием; поработал одновременно с Хабблом, сняв момент столкновения зонда DART с астероидом; показал галактики, образовавшиеся примерно через 350 миллионов лет после Большого взрыва, а также обнаружил 10-километровый водяной шлейф на спутнике Сатурна – Энцеладе, увидел рождение звезды в созвездии Девы и нашел самую «старую» сверхмассивную черную дыру.
Телескоп Джеймса Уэбба впервые обнаружил протопланетный диск с большим количеством водяного пара