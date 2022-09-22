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Джеймс Вебб зробив найчіткіше фото кілець Нептуна — також у кадр потрапили 7 супутників планети та невідомі хмари на Південному полюсі

Джеймс Вебб зробив найчіткіше фото кілець Нептуна — також у кадр потрапили 7 супутників планети та невідомі хмари на Південному полюсі

Телескоп NASA імені Джеймса Вебба працює не тільки над вивченням далекого краю Всесвіту, а й у Сонячній системі. Він не лише зафіксував найчіткіше зображення кілець Нептуна більш ніж за 30 років, а й показав крижаного гіганта у новому світлі.

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James Webb Джеймс Уэбб Нептун

Частина кілець на фото не спостерігалася з того часу, як у 1989 році Voyager 2 спостерігав за нептуном під час свого прольоту. На додаток до кількох яскравих вузьких кілець, зображення Вебба ясно демонструє більш тьмяні смуги пилу Нептуна.

«Пройшло три десятиліття з тих пір, як ми востаннє бачили ці слабкі пилові кільця, і вперше ми бачимо їх в інфрачервоному діапазоні», — зазначає Хайді Хаммель, експертка із системи Нептуна.

James Webb також зняв 7 з 14 відомих супутників Нептуна: Галатея, Наяда, Таласса, Деспіна, Протей, Лариса та Тритон. Великий супутник Нептуна, Тритон, домінує на пейзажі як дуже яскрава світлова точка з характерними дифракційними піками, що спостерігаються на багатьох зображеннях Вебба.

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James Webb Джеймс Уэбб Нептун

Також у поле зору Вебба потрапив раніше відомий вихор на південному полюсі планети, проте телескоп вперше виявив безперервну смугу хмар, що його оточують.

Покритий блискучим азотним льодом, Тритон відбиває 70% падаючого на нього сонячного світла. На зображенні він набагато яскравіший за Нептун – метан з атмосфери планети поглинає інфрачервоні хвилі. Тритон обертається навколо Нептуна за незвичайною зворотньою (ретроградною) орбітою – астрономи вважають, що цей супутник був притягнутий гравітацією планети з пояса Койпера.

Нептун характеризується як крижаний гігант через хімічний склад надр. У порівнянні з газовими гігантами, Юпітером і Сатурном, Нептун багатший на елементи, що важче за водень та гелій. Це добре видно за характерним синім кольором планети на фото космічного телескопу Хаббл у видимому діапазоні довжин хвиль – колір дає невелика кількість газоподібного метану.

Хаббл Hubble Нептун

Камера ближнього інфрачервоного діапазону James Webb (NIRCam) відображає об’єкти у діапазоні від 0,6 до 5 мікрон, тому Нептун не здається Веббу синім. Газоподібний метан настільки сильно поглинає червоне та інфрачервоне світло, що планета виглядає досить темною, за винятком місць, де є висотні хмари з метанового льоду. Вони виділяються яскравими смугами та плямами, що відображають сонячне світло до того, як воно буде поглинене газоподібним метаном.

У 2023 телескоп James Webb докладніше займеться вивченням Нептуна і його околиць.

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Джерело: NASA


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