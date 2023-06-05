Телескоп Джеймса Уэбба увидел рождение звезды в созвездии Девы – в 20 млн световых лет от Земли

Космическая обсерватория NASA пополнила коллекцию изображений из соседних галактик – новые потрясающие изображения телескопа Джеймса Уэбба демонстрируют процесс звездообразования в NGC 5068.
Изображение NGC 5068 – спиральной галактики с перемычками типа SBc, расположенной в созвездии Девы – комбинированное из инфракрасных снимков, сделанных датчиками MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона) и NIRCam (камера ближнего).
Данные MIRI показывают структуру галактики и яркие пузырьки газа – которые и являются новообразованными звездами, а NIRCam фокусируется на огромной полосе звезд на переднем плане. Совместная композиция снимков в то же время показывает «все и сразу».
На этот раз телескоп Уэбба никаких открытий не делал: эти изображения – часть более широких усилий NASA по сбору как можно большего количества изображений процессов звездообразования из соседних галактик. В коллекции космического агентства уже есть Галактика Фантом и спиральная галактика IC 5332.
- Телескоп Джеймса Уэбба запустили в космос в декабре 2021 года, а в середине января 2022 года он достиг рабочей гало-орбиты вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля, и в июле после нескольких месяцев калибровки приборов и юстировки оптики наконец-то взялся за выполнение своей научной программы. Среди основных целей Джеймса Уэбба: атмосферы экзопланет, протоскопления, околозвездные диски, квазары, транснептуновые объекты и кометы.
- В сентябре 2022 года телескоп получил снимки первой экзопланеты — HIP 65426b, гиганта, который, как считается, в несколько раз превышает массу Юпитера. Среди других, зафиксированных обсерваторией объектов – Квинтет Стефана, туманность Южное Кольцо, туманность Киля, Столпы Творения. Телескоп также собрал данные, анализ которых поможет астрономам определить состав атмосферы Марса и его поверхности; сделал самое четкое фото колец Нептуна, снял Юпитер с полярным сиянием; поработал одновременно с Хабблом, сняв момент столкновения зонда DART с астероидом; показал галактики, образовавшиеся примерно через 350 миллионов лет после Большого взрыва, а также обнаружил 10-километровый водяной шлейф на спутнике Сатурна – Энцеладе.