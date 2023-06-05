Телескоп Джеймса Уэбба увидел рождение звезды в созвездии Девы – в 20 млн световых лет от Земли

Космическая обсерватория NASA пополнила коллекцию изображений из соседних галактик – новые потрясающие изображения телескопа Джеймса Уэбба демонстрируют процесс звездообразования в NGC 5068.

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Изображение NGC 5068 – спиральной галактики с перемычками типа SBc, расположенной в созвездии Девы – комбинированное из инфракрасных снимков, сделанных датчиками MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона) и NIRCam (камера ближнего).

Данные MIRI показывают структуру галактики и яркие пузырьки газа – которые и являются новообразованными звездами, а NIRCam фокусируется на огромной полосе звезд на переднем плане. Совместная композиция снимков в то же время показывает «все и сразу».

На этот раз телескоп Уэбба никаких открытий не делал: эти изображения – часть более широких усилий NASA по сбору как можно большего количества изображений процессов звездообразования из соседних галактик. В коллекции космического агентства уже есть Галактика Фантом и спиральная галактика IC 5332.