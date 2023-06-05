Новости Наука и космос 05.06.2023 в 13:28

Телескоп Джеймса Уэбба увидел рождение звезды в созвездии Девы – в 20 млн световых лет от Земли

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Космическая обсерватория NASA пополнила коллекцию изображений из соседних галактик – новые потрясающие изображения телескопа Джеймса Уэбба демонстрируют процесс звездообразования в NGC 5068.

Курс
SPRING CLOUD
Навчіться розробляти додатки з використанням Spring Cloud і зробіть свої додатки більш масштабованими та еластичними.
Вивчити курс
Computer
Телескоп Джеймса Вебба побачив, як народжуються зірки у сузір'ї Діви, розташованому за 20 млн світлових років від Землі
Комбинированное изображение спиральной галактики с перемычками NGC 5068, состоящее из снимков двух инструментов космического телескопа Джеймса Уэбба, MIRI и NIRCam. Источник: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Ли и команда PHANGS-JWST

Изображение NGC 5068 – спиральной галактики с перемычками типа SBc, расположенной в созвездии Девы – комбинированное из инфракрасных снимков, сделанных датчиками MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона) и NIRCam (камера ближнего).

Зображення NGC 5068, зроблене інструментом MIRI. Джерело: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Лі та команда PHANGS-JWST
Изображение NGC 5068, сделанное инструментом MIRI. Источник: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Ли и команда PHANGS-JWST

Данные MIRI показывают структуру галактики и яркие пузырьки газа – которые и являются новообразованными звездами, а NIRCam фокусируется на огромной полосе звезд на переднем плане. Совместная композиция снимков в то же время показывает «все и сразу».

Зображення NGC 5068, зроблене інструментом NIRCam. Джерело: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Лі та команда PHANGS-JWST
Изображение NGC 5068, сделанное инструментом NIRCam. Источник: ESA/Webb, NASA & CSA, Дж. Ли и команда PHANGS-JWST

На этот раз телескоп Уэбба никаких открытий не делал: эти изображения – часть более широких усилий NASA по сбору как можно большего количества изображений процессов звездообразования из соседних галактик. В коллекции космического агентства уже есть Галактика Фантом и спиральная галактика IC 5332.


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить