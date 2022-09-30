Джеймс Вебб і Габбл зняли зіткнення зонда DART з астероїдом — телескопи вперше одночасно спостерігали одну і ту ж небесну ціль

NASA увійшло в історію цього тижня: спроба врізати космічний корабель DART (Double Asteroid Redirection Test) в астероїд Діморфос виявилася успішною. Агентство поділилося знімками крупних планів удару, проте також за першим в історії людства випробуванням планетарної системи захисту здалеку спостерігали за допомогою космічних телескопів Джеймса Вебба (JSWT) та Габбла.

Це був перший випадок, коли Габбл і JSWT одночасно спостерігали одну й ту саму небесну ціль. NASA передбачає, що зібрані ними дані допоможуть дослідникам більше дізнатися про історію та склад Сонячної системи. Отриману інформацію також можна використовувати, щоб дізнатися про поверхню Диморфоса, кількість матеріалу, який був викинутий після зіткнення та швидкість його переміщення.

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target. Looking forward to what we’ll learn about #DARTmission from our telescopes on Earth soon. https://t.co/Y0HOAbSkI0 https:/ pic.twitter.com/lgDwOBd7Om — Bill Nelson (@SenBillNelson) September 29, 2022

JWST і Габбл вловили світло з різною довжиною хвилі (інфрачервоне та видиме відповідно). NASA каже, що можливість спостереження за даними з кількох довжин хвиль допоможе вченим з’ясувати, чи залишили поверхню Диморфоса великі шматки матеріалу, або це був переважно дрібний пил. Ця інформація може допомогти дослідникам з’ясувати, чи може зіткнення космічного корабля з астероїдом змінити орбіту останнього. Кінцева мета полягає в тому, щоб розробити систему, яка може «відігнати» астероїди, що наближаються до Землі.

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Джеймс Вебб отримав зображення «щільного, компактного ядра з шлейфами матеріалу, що виглядають як струмені потоки, що розтікаються від центру того місця, де сталося зіткнення». Телескоп зняв 10 зображень за 5 годин і найближчими місяцями продовжить збирати спектроскопічні дані із системи астероїдів, щоб допомогти дослідникам краще зрозуміти хімічний склад Діморфосу. NASA поділилося покадровим GIF-зображенням, зробленим зі знімків JWST.

Астероїд рухався зі швидкістю близько 22 530 км на годину, що в 3 рази перевищує швидкість, для якої спочатку був розроблений JWST. Проте команда Вебба змогла організувати фіксацію удару.

Ширококутна камера 32-річного телескопа Габбла також зняла власні зображення зіткнення.

“Викиди від удару виглядають як промені, що відходять від тіла астероїда”, – повідомляє NASA.

Агентство зазначило, що деякі промені здаються вигнутими, і астрономи детально вивчатимуть дані, щоб краще зрозуміти, що це може означати.

Згідно з початковими висновками, яскравість системи астероїдів збільшилася втричі після удару. Цей рівень яскравості залишався незмінним протягом як мінімум восьми годин. Габбл зробив 45 знімків до та після удару DART. Протягом наступних кількох тижнів він спостерігатиме за системою астероїдів ще 10 разів.

Запуск 550-кілограмового зонда було здійснено ракетою-носієм Falcon 9 Block 5 компанії SpaceX 24 листопада 2021 року. DART знадобилося 10 місяців, щоб дістатися своєї мети — 160-метрового астероїда Діморфоса, що входить у подвійну систему «65803 Дідімос». Сам Діморфос не становить загрози планеті, проте є зручною метою перевірки концепції.

Астероїд розміром з футбольний стадіон знаходився приблизно за 10 943 539 км від Землі, коли зонд врізався в нього 27 вересня о 2:14 за київським часом на швидкості 6,5 км за секунду. За допомогою нової системи автономної оптичної навігації в реальному часі SMART Nav зонд самостійно потрапив майже в центр астрономічного об’єкта (за попередніми оцінками, він відхилився всього в 17 метрах від центру астероїда). При наближенні до об’єкту DART вів безперервну зйомку процесу за допомогою камери DRACO та коригував траєкторію на основі цих знімків.

Передбачається, що в результаті удару на астероїді утворився кратер діаметром близько 20 метрів, а період обертання Діморфосу навколо більшого астероїда Дідімос зміниться від декількох десятків секунд до декількох хвилин. Саме це мають підтвердити (або спростувати) подальші дослідження, які триватимуть упродовж 6 місяців.

Джерело: Engadget, NASA