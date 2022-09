Джеймс Вебб і Габбл зняли зіткнення зонда DART з астероїдом — телескопи вперше одночасно спостерігали одну і ту ж небесну ціль

NASA увійшло в історію цього тижня: спроба врізати космічний корабель DART (Double Asteroid Redirection Test) в астероїд Діморфос виявилася успішною. Агентство поділилося знімками крупних планів удару, проте також за першим в історії людства випробуванням планетарної системи захисту здалеку спостерігали за допомогою космічних телескопів Джеймса Вебба (JSWT) та Габбла.

Це був перший випадок, коли Габбл і JSWT одночасно спостерігали одну й ту саму небесну ціль. NASA передбачає, що зібрані ними дані допоможуть дослідникам більше дізнатися про історію та склад Сонячної системи. Отриману інформацію також можна використовувати, щоб дізнатися про поверхню Диморфоса, кількість матеріалу, який був викинутий після зіткнення та швидкість його переміщення.

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target.

Looking forward to what we’ll learn about #DARTmission from our telescopes on Earth soon. https://t.co/Y0HOAbSkI0 https:/ pic.twitter.com/lgDwOBd7Om

— Bill Nelson (@SenBillNelson) September 29, 2022