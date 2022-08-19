Новости

Телевизоры Samsung MicroLED — множество дефектов, сложности в производстве и нулевые продажи

Телевизоры Samsung MicroLED — множество дефектов, сложности в производстве и нулевые продажи

В прошлом году Samsung выпустила 110-дюймовый телевизор, в котором используется технология MicroLED, предполагающая размещение множества крошечных светодиодов подсветки по всей панели. Такой подход должен был обеспечить более высокое качество по сравнению с традиционной подсветкой, однако телевизоры MicroLED подверглись критике со стороны экспертов.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Телевизоры Samsung MicroLED — множество дефектов, сложности в производстве и нулевые продажи

Телевизор Samsung MicroLED стоит почти 129 тысяч долларов, а объем его продаж крайне низок. Со временем проявились неожиданные дефекты – речь идет даже о демонстрационных моделях, выставленных в магазинах и автосалонах.

Исследовательские компании утверждают, что новинки фактически еще не распроданы. Например, Omdia сообщает, что поставки панелей MicroLED в этом году составят менее 1000 единиц, тогда как поставки панелей LCD и OLED составят 250 миллионов и 10 миллионов соответственно. Похоже, что большая часть из 1000 панелей распространяется в качестве демонстрационных, а уровень реальных коммерческих продаж близок к нулю.

Курс
Full Stack вечірній
Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Full Stack вечірній

Телевизоры Samsung MicroLED — множество дефектов, сложности в производстве и нулевые продажи

По сообщениям СМИ, один из телевизоров, находящихся во флагманском магазине Samsung 837 в Нью-Йорке, имеет битые пиксели. Некоторые дефектные модели были обнаружены в Южной Корее. Samsung Electronics не расширяет линейку телевизоров MicroLED из-за технической сложности производства. В начале года сообщалось, что компания намерена расширить линейку, однако позже выпуск новых моделей MicroLED был отложен на неопределенный срок.

Samsung рассказала об особенностях линейки телевизоров 2022 года — переработанный домашний экран, игровой раздел, поддержка NFT и пульт, заряжающийся от радиоволн Wi-Fi

Источник: Aroged


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить