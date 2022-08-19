Телевизоры Samsung MicroLED — множество дефектов, сложности в производстве и нулевые продажи

В прошлом году Samsung выпустила 110-дюймовый телевизор, в котором используется технология MicroLED, предполагающая размещение множества крошечных светодиодов подсветки по всей панели. Такой подход должен был обеспечить более высокое качество по сравнению с традиционной подсветкой, однако телевизоры MicroLED подверглись критике со стороны экспертов.

Телевизор Samsung MicroLED стоит почти 129 тысяч долларов, а объем его продаж крайне низок. Со временем проявились неожиданные дефекты – речь идет даже о демонстрационных моделях, выставленных в магазинах и автосалонах.

Исследовательские компании утверждают, что новинки фактически еще не распроданы. Например, Omdia сообщает, что поставки панелей MicroLED в этом году составят менее 1000 единиц, тогда как поставки панелей LCD и OLED составят 250 миллионов и 10 миллионов соответственно. Похоже, что большая часть из 1000 панелей распространяется в качестве демонстрационных, а уровень реальных коммерческих продаж близок к нулю.

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По сообщениям СМИ, один из телевизоров, находящихся во флагманском магазине Samsung 837 в Нью-Йорке, имеет битые пиксели. Некоторые дефектные модели были обнаружены в Южной Корее. Samsung Electronics не расширяет линейку телевизоров MicroLED из-за технической сложности производства. В начале года сообщалось, что компания намерена расширить линейку, однако позже выпуск новых моделей MicroLED был отложен на неопределенный срок.

Источник: Aroged