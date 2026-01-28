Телевизоры: TCL догоняет Samsung, но доля Google TV сокращается

Новости IT-бизнес 28.01.2026 comment views icon

Новое исследование мирового рынка телевизоров показало, что TCL почти догнала Samsung в борьбе за звание крупнейшего производителя ТВ в мире. Компания, которая еще несколько лет назад значительно уступала южнокорейскому гиганту, стремительно сокращает отставание и уже находится в шаге от лидерства.


По данным Counterpoint Research, в 2025 году Samsung сохранила первое место с долей 17% мирового рынка телевизоров, тогда как TCL поднялась до 16%. Для сравнения, в 2024 году TCL контролировала лишь 13%, а Samsung — 18%. Таким образом, за год TCL существенно нарастила поставки, тогда как почти все другие крупные бренды зафиксировали спад.

Изображение: Counterpoint Research

В Counterpoint отмечают:

«TCL продолжила расширять свое присутствие на мировом рынке телевизоров, сокращая разрыв с лидером рынка Samsung. Несмотря на сохранение вялой динамики на китайском рынке, глобальные поставки телевизоров TCL выросли на 20% год к году, что демонстрирует растущую конкурентоспособность компании».

Эта новость появилась вскоре после громкого сообщения о том, что TCL фактически перебирает на себя телевизионный бизнес Sony, что еще больше укрепляет позиции китайского производителя на глобальной арене.


Особенно показательной ситуация выглядит для платформы Google TV. TCL является ключевым партнером Google в сегменте телевизоров для гостиной, а Google TV — основная платформа TCL на глобальных рынках. Хотя компания иногда выпускает модели с Roku и производит телевизоры для Amazon, именно Google TV составляет основу ее предложения.

В то же время аналитическая компания Omdia дает сдержанные прогнозы относительно будущего Google TV. Согласно отчету, на мировом рынке без учета Северной Америки и Китая Google TV сейчас лидирует с долей 40%, однако в течение следующих двух лет она будет сокращаться на фоне роста платформ Vidaa, Titan и TiVo. Несмотря на это, даже к 2029 году Google TV, по прогнозам, будет удерживать более 35% рынка.

В Северной Америке ситуация сложнее. Доля Google TV там уже сейчас оценивается всего в 10-13%. Аналитики считают, что после поглощения Vizio компанией Walmart платформа CastOS быстро выйдет в лидеры, а Amazon Fire TV продолжит рост. В результате доля Google TV в регионе может упасть ниже 10%.

Источник: 9to5google

