"Темная лошадка года": Hell is Us оценили в 83/100 на OpenCritic за глубокий лор и сложные бои

"Темная лошадка года": Hell is Us оценили в 83/100 на OpenCritic за глубокий лор и сложные бои

Приключенческая Hell Is Us понравилась критиками, а особенно мрачная атмосфера, глубокий лор и необычный подход к исследованию мира.

Приключенческий экшен от канадской студии Rogue Factor получил 83/100 на OpenCritic и 75/100 на Metacritic. Оценки колеблются от 9/10 у Shacknews, Push Square и PSU до 6/10 у Eurogamer. Большинство изданий поставили от 8 до 8.5 баллов. Средний показатель в 83/100 на OpenCritic выглядит как уверенный старт для игры, которую уже называют «темной лошадкой года».

Сюжет разворачивается в вымышленной стране Хадея после гражданской войны и загадочного катаклизма. Главный герой Реми возвращается на родину, чтобы узнать правду о своем прошлом. Мир умышленно сделан похожим на 1990-е: без смартфонов, с устаревшими технологиями. Темы тоже непростые (но любимые для пользователей Instagram) — расизм, фанатизм, последствия войны и манипуляции массами. Монстры здесь выступают метафорами человеческих страданий.

В игре нет карты или маркеров, поэтому ориентироваться придется по подсказкам NPC, записками и окружением. Бои происходят против монстров, которые игнорируют огнестрельное оружие — главный акцент сделан на мечах, топорах и копьях. А вот специальный дрон может отвлекать врагов.

«Hell Is Us — это игра о человеческой жестокости и последствиях наших поступков. Почти все в ней сделано на отлично: от атмосферного мира до персонажей и подачи истории. Некоторым игрокам может быть сложно двигаться вперед из-за отсутствия четких подсказок, но именно исследование становится главным преимуществом. Бои веселые и богатые на механики, хотя врагов могло бы быть немного больше», — пишет PlayStation Universe.

Обозреватели подчеркнули, что Hell Is Us почти не дает игроку подсказок, так что главное внимание уходит на самостоятельное исследование. Бои получились напряженными, но врагов могло бы быть больше. Другие рецензии называют игру «впечатляющим достижением», которое не избегает сложных тем, но подает их спокойнее, чем можно было ожидать.

«Если тебе хочется чего-то другого — игры, которая заставляет наблюдать, думать и действовать на каждом шагу — Hell Is Us точно стоит внимания. Возможно, ты не ожидал, но это темная лошадка года, которой есть что сказать», — добавляет Generación Xbox.

Вместе с тем, Hell Is Us получила и порцию критики. Среди минусов — тяжелое для восприятия начало из-за перегрузки именами и символами. А также некоторым не понравился неравномерный темп истории и боевая система, которая после нескольких часов начинает повторяться.

Hell Is Us выйдет 4 сентября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S Предзаказ стартует от 1 500₴. Совсем скоро станет известно мнение игроков, поэтому надеемся не будет багов с движком Unreal Engine 5, относительно которого недавно высказывался босс Epic Games.

