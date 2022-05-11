«Тени забытых предков» Параджанова выйдут в повторный прокат в Украине — зрителям покажут отреставрированную версию

В украинских кинотеатрах повторно покажут фильм режиссера Сергея Параджанова «Тени забытых предков», снятый в 1964 году на киностудии имени Александра Довженко. Вернуть классику украинского кинематографа решил независимый дистрибьютор кино о музыке и культуре KyivMusicFilm, обратил внимание «Хмарочос».

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Зрители увидят ленту с реставрированным изображением и звуком. Фильм отреставрирован и оцифрован Национальным центром Александра Довженко.

Купить билеты можно в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Сумах. В столице фильм будут транслировать кинотеатр «Жовтень», «Планета кіно» в Блокбастере та ТРЦ River mall та «Мультиплекс» в ТРЦ «Комод», «Проспект» и Respublika Park.

Лента «Тени забытых предков» — экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского, снятая в 1964 году. Поэтическая драма о большой любви разворачивается в сердце Карпат на Гуцульщине. В центре событий — влюбленные, семьи которых были заклятыми врагами. Несмотря на взаимную семейную ненависть, чувства оказались сильнее. Однако быть вместе им долго не суждено — роковой случай все изменил.

Картина дала старт украинскому поэтическому кино середины 60-х. И все же на Западе, где фильм демонстрировался под названием «Wild Horses of Fire», интерес к нему был значительно больше, чем на родине. Фильм получил 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях (из них 24 гран-при) в 21 стране.

Четвертого сентября 1964 года презентация фильма в кинотеатре Украина в Киеве превратилась в политическую акцию гражданского неповиновения и гражданского политического сопротивления. Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Василий Стус обращались к первым зрителям параджановского фильма с призывом к восстанию в знак протеста против арестов украинской интеллигенции в Киеве и Львове.