Теперь Марс: вышел трейлер третьего сезона сериала «Ради всего человечества» / For All Mankind. Шоу вернется на Apple TV+ 10 июня

Продолжение фантастического сериала «Ради всего человечества»/For All Mankind на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет в разгар лета. Релиз третьего сезона состоится 10 июня. В главных ролях останутся Юэль Киннаман, Шантель Ван Сантен, Джоди Бальфур и Синти Ву. Естественно, будут и новые лица.

Сериал представляет альтернативную историю, в которой СССР опередил США и первым высадился на Луне. В третьем сезоне сюжет развернется спустя 20 лет после покорения земного спутника. Это будет 1995 год и Марс.

Красная планета станет новым фронтом в космической гонке, появится неожиданный новый участник, ставки повысятся. Уже известные персонажи будут вступать в конфронтацию друг с другом из-за больших амбиций в отношении Марса.

Сериал «Ради всего человечества»/For All Mankind создан обладателем премии «Эмми» Рональдом Д. Муром, Беном Недиви и Мэттом Уолпертом. Недиви и Вулперт выступают в качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров вместе с Муром и Мэрил Дэвис из Tall Ship Productions, а также Дэвидом Уэддлом, Брэдли Томпсоном и Николь Битти. Телешоу производится Sony Pictures Television.