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Tesla больше не принимает новых заказов на Cybertruck нигде, кроме Северной Америки

Tesla больше не принимает новых заказов на Cybertruck нигде, кроме Северной Америки

Tesla больше не принимает новые заказы на футуристический бронепикап Cybertruck за пределами Северной Америки на своем сайте, обратил внимание Reuters. В настоящее время крупнейший производитель электромобилей в мире принимает бронирование на Cybertruck только в США, Канаде и Мексике.

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В Tesla никак не комментировали это решение еще в 2020 году компания распустила PR-отдел и обычно не отвечает на запросы СМИ. Это может быть связано с перебоями в поставках чипов на фоне неслыханного роста спроса на электрические модели. То есть знаменитый производитель уже собрал слишком много заказов и просто не в состоянии выполнить их все в относительно разумные сроки.

По состоянию на начало августа 2021 года у Tesla было более 1,2 млн. заказов на Cybertruck — с тех пор новых статистических данных по заказам не было. В то же время основатель и CEO Tesla Илон Маск на конференции FT Future of the Car 2022 на прошлой неделе сообщил, что компания уже обеспечена заказами на Cybertruck на три с лишним года. Также можно вспомнить, как недавно Маск предупреждал о возможной приостановке продаж наиболее популярных моделей, поскольку спрос на них сильно опережает существующие производственные мощности и разрыв уже доходит до «абсурда». С учетом этого контекста, пазл Cybertruck складывается идеально.

До сих пор Tesla уже несколько раз переносила выход Cybertruck напомним, презентация футуристического бронепикапа состоялась в ноябре 2019 года. Сначала компания Илона Маска рассчитывала, что первые кибертраки сойдут с конвейера к концу 2021 года, но наконец-то компания столкнулась с производственными трудностями, а также нехваткой батарей и чипов. На апрельской презентации Tesla Cyber ​​Rodeo, посвященной открытию завода Giga Texas, Илон Маск подтвердил неизменность планов по выпуску Cybertruck в 2023 году вместе с тягачом Semi и спорткаром Roadster.

Tesla вперше отримала понад $3 млрд чистого прибутку за квартал та запланувала на 2024 рік випуск власного роботаксі, яке буде «дешевше, ніж квиток на автобус» [Головне зі звіту]


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