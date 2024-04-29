Новости Авто 29.04.2024 в 10:54 comment views icon

Tesla Model 3 в лидерах. С начала года украинцы приобрели из-за рубежа 14 тыс. б/у авто возрастом до 5 лет — из них 40% электрокаров

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Tesla Model 3 в лидерах. С начала года украинцы приобрели из-за рубежа 14 тыс. б/у авто возрастом до 5 лет — из них 40% электрокаров

По данным ассоциации «Укравтопром», в течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 000 ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Учитывая то, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых авто с пробегом — авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в сегменте подержанных авто до 5 лет захватили электромобили — 40%, лишь на процент меньше у бензиновых авто — 39%. Далее в перечне идут дизельные (10%), гибридные (7%) и авто с ГБО (4%).

Безоговорочными лидерами на рынке импортируемых подержанных авто до 5 лет были электромобили Tesla:

  • Tesla Model 3 — 898 од;
  • Tesla Model Y — 870 од;
  • Hyundai Kona — 453 од;
  • Nissan Rogue — 444 од;
  • Mazda CX-5 — 443 од;
  • Volkswagen ID.4 — 421 од;
  • Volkswagen Tiguan — 420 од;
  • Volkswagen Golf — 354 од;
  • Audi Q5 — 268 од;
  • Jeep Compass — 266 ед.

Отметим, что в марте 2024 года парк электромобилей в Украине превысил 100 тысяч единиц. Росту спроса в частности способствовали низкая стоимость электроэнергии и налоговые льготы — нулевая ставка растаможки и отсутствие НДСTesla Model 3 в лидерах. С начала года украинцы приобрели из-за рубежа 14 тыс. б/у авто возрастом до 5 лет — из них 40% электрокаровTesla Model 3 в лидерах. С начала года украинцы приобрели из-за рубежа 14 тыс. б/у авто возрастом до 5 лет — из них 40% электрокаровСейчас только акциз — €1 за кВт⋅ч емкости аккумулятора.

В мире в целом в 2023 году было продано около 14,2 млн электрических авто (10 млн BEV + 4,2 млн PHEV/EREV) — 16% от общего объема продаж, и на конец 2023-го глобальный автопарк насчитывал около 40 млн активно эксплуатируемых электрокаров (из них 70% — BEV, а остальные 30% — PHEV).

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