Tesla Model 3 в лидерах. С начала года украинцы приобрели из-за рубежа 14 тыс. б/у авто возрастом до 5 лет — из них 40% электрокаров

По данным ассоциации «Укравтопром», в течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 000 ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Учитывая то, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых авто с пробегом — авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.
Наибольшую долю в сегменте подержанных авто до 5 лет захватили электромобили — 40%, лишь на процент меньше у бензиновых авто — 39%. Далее в перечне идут дизельные (10%), гибридные (7%) и авто с ГБО (4%).
Безоговорочными лидерами на рынке импортируемых подержанных авто до 5 лет были электромобили Tesla:
- Tesla Model 3 — 898 од;
- Tesla Model Y — 870 од;
- Hyundai Kona — 453 од;
- Nissan Rogue — 444 од;
- Mazda CX-5 — 443 од;
- Volkswagen ID.4 — 421 од;
- Volkswagen Tiguan — 420 од;
- Volkswagen Golf — 354 од;
- Audi Q5 — 268 од;
- Jeep Compass — 266 ед.
Отметим, что в марте 2024 года парк электромобилей в Украине превысил 100 тысяч единиц. Росту спроса в частности способствовали низкая стоимость электроэнергии и налоговые льготы — нулевая ставка растаможки и отсутствие НДССейчас только акциз — €1 за кВт⋅ч емкости аккумулятора.
В мире в целом в 2023 году было продано около 14,2 млн электрических авто (10 млн BEV + 4,2 млн PHEV/EREV) — 16% от общего объема продаж, и на конец 2023-го глобальный автопарк насчитывал около 40 млн активно эксплуатируемых электрокаров (из них 70% — BEV, а остальные 30% — PHEV).
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