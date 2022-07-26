Как работает интернет от Starlink на скорости 130 км/ч – тест-драйв Минцифры

В Минцифре решили проверить, как работает терминал для спутникового интернета Starlink от SpaceX во время движения — для этого команда собрала небольшую конструкцию, чтобы стабилизировать работу тарелки на большой скорости и провела соответствующий тест-драйв. О результатах эксперимента авторы рассказали в видео продолжительностью немного больше двух минут.
Первоочередная цель этого теста — оценка возможности использования Starlink для обеспечения скоростного и стабильного интернета в поездах «Укрзализныци». В конце июня глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказывал, что пилотный проект по установке Starlink в поездах «Укрзализныци» не просто удался — полученные результаты даже превзошли ожидания специалистов SpaceX. И уже к концу 2022 года спутниковый интернет Starlink может появиться в поездах «Укрзализныци» на регулярной основе.
Следует отметить, что даже в специальном тарифе Starlink RV для владельцев автофургонов запрещается пользоваться интернетом при передвижении авто, а нарушение этих условий приводит к потере гарантии. Впрочем, для Украины компания Илона Маска сделала исключение — включила режим мобильного роуминга и обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.
Технические детали
Чтобы проверить качество и стабильность интернета от Starlink в движении, тестировщики:
- использовали автомобильный инвертор для питания терминала;
- выключили механизм позиционирования антенны и зафиксировали горизонтальное положение;
- применили обычную автомобильную шину, как амортизационную платформу для размещения антенны;
- разработали скрипты для автоматических тестов скорости и определение стабильности соединения;
- отслеживали через GoPro, какие препятствия влияли на соединение.
Тест-драйв держал примерно 30 минут, а максимальная скорость, с которой двигался автомобиль, при этом достигала 134 км/ч. Это примерно соответствует скорости движения скоростных поездов «Интерсити». По предварительным результатам, потеря пакетов — маркер стабильности интернета — составила всего 7%. То есть можно сказать, что на большой скорости интернет от Starlink работает со стабильностью в 93%. При тестировании средняя скорость загрузки составляла около 100 Мбит/с — этого более чем достаточно для комфортного просмотра потокового видео на YouTube, не говоря уже о мессенджерах. Дашборд с подробными результатами теста, которые Минцифры уже направила специалистам SpaceX для ознакомления, можно просмотреть по этой ссылке. К слову, Starlink уже работает не только на суше, а такжена море (яхты и лайнеры) и в воздухе (самолеты).
В Минцифре подтвердили, что в настоящее время в Украине работают 12 000 терминалов Starlink и это самый большой показатель в Европе. Сейчас они обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, подвергшихся катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками. Преимущественно они работают на объектах критической инфраструктуры — школы, больницы, энергокомпании. Также старлинки используют интернет-компании для возобновления собственных услуг.
Видео
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» после окончания войны, а Минцифра рассказала о планах после победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции.
Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в привычной городской среде — в отдельном материале на сайте.
Обзор терминала Starlink – опыт использования спутникового интернета от SpaceX в условиях украинского мегаполиса
- В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 599 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.
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- На орбите находится уже около 2600 интернет-спутников — около 30% от общего количества действующих аппаратов (если отталкиваться от оценки ООН — таких 9253). На сегодня Starlink уже работает в 36 странах.
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- В Украине во время военного положения сняли ограничения и разрешили использовать абонентские спутниковые терминалы Starlink не только военным, но и всем категориям пользователей. В то же время, на карте покрытия наша страна пока обозначена такой, где ожидается запуск, а официально купить в Украине такой комплект пока нет возможности. Это все связано с сертификацией технологии — ожидается, что полноценная сертификация состоится после победы.