Как работает интернет от Starlink на скорости 130 км/ч – тест-драйв Минцифры

В Минцифре решили проверить, как работает терминал для спутникового интернета Starlink от SpaceX во время движения — для этого команда собрала небольшую конструкцию, чтобы стабилизировать работу тарелки на большой скорости и провела соответствующий тест-драйв. ‎О результатах эксперимента авторы рассказали в видео продолжительностью немного больше двух минут.

Первоочередная цель этого теста — оценка возможности использования Starlink для обеспечения скоростного и стабильного интернета в поездах «Укрзализныци». В конце июня глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказывал, что пилотный проект по установке Starlink в поездах «Укрзализныци» не просто удался — полученные результаты даже превзошли ожидания специалистов SpaceX. И уже к концу 2022 года спутниковый интернет Starlink может появиться в поездах «Укрзализныци» на регулярной основе.

Следует отметить, что даже в специальном тарифе Starlink RV для владельцев автофургонов запрещается пользоваться интернетом при передвижении авто, а нарушение этих условий приводит к потере гарантии. Впрочем, для Украины компания Илона Маска сделала исключение — включила режим мобильного роуминга и обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

Технические детали

Чтобы проверить качество и стабильность интернета от Starlink в движении, тестировщики:

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использовали автомобильный инвертор для питания терминала;

выключили механизм позиционирования антенны и зафиксировали горизонтальное положение;

применили обычную автомобильную шину, как амортизационную платформу для размещения антенны;

разработали скрипты для автоматических тестов скорости и определение стабильности соединения;

отслеживали через GoPro, какие препятствия влияли на соединение.

Тест-драйв держал примерно 30 минут, а максимальная скорость, с которой двигался автомобиль, при этом достигала 134 км/ч. Это примерно соответствует скорости движения скоростных поездов «Интерсити». По предварительным результатам, потеря пакетов — маркер стабильности интернета — составила всего 7%. То есть можно сказать, что на большой скорости интернет от Starlink работает со стабильностью в 93%. При тестировании средняя скорость загрузки составляла около 100 Мбит/с — этого более чем достаточно для комфортного просмотра потокового видео на YouTube, не говоря уже о мессенджерах. Дашборд с подробными результатами теста, которые Минцифры уже направила специалистам SpaceX для ознакомления, можно просмотреть по этой ссылке. К слову, Starlink уже работает не только на суше, а такжена море (яхты и лайнеры) и в воздухе (самолеты).

В Минцифре подтвердили, что в настоящее время в Украине работают 12 000 терминалов Starlink и это самый большой показатель в Европе. Сейчас они обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, подвергшихся катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками. Преимущественно они работают на объектах критической инфраструктуры — школы, больницы, энергокомпании. Также старлинки используют интернет-компании для возобновления собственных услуг.

Видео

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В начале марта президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» после окончания войны, а Минцифра рассказала о планах после победы построить в Украине собственную наземную станцию ​​Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции.

Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в привычной городской среде — в отдельном материале на сайте.