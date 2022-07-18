Tesla покажет работу Steam на приборной панели автомобилей уже в следующем месяце — Илон Маск

Судя по всему, компания Tesla планирует расширить возможности информационно-развлекательной системы своих электромобилей, добавив поддержку Steam. Отвечая в Twitter, генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что компания «добилась прогресса в интеграции Steam» и можно ожидать демонстрацию «вероятно, в следующем месяце».

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Компания уже предлагает ряд игр в своих электромобилях через встроенную систему Tesla Arcade. Например, пользователям доступны Cuphead и Sonic the Hedgehog 1. Но добавление цифрового магазина Steam может дать пользователям доступ к гораздо большему количеству игр. Пока нет точных сведений о том, насколько глубокой окажется интеграция Steam.

Маск до сих пор не выполнил обещаний добавить Cyberpunk 2077 и The Witcher в новые автомобили Model S и X, которые оснащены процессором AMD Ryzen и дискретным графическим процессором AMD с архитектурой RDNA 2. Но потенциальная интеграция Steam может быть признаком того, что Tesla приближается к этой цели.

Напомним, в феврале Маск Twitter написал в Twitter, что компания «работает над общей возможностью, когда игры Steam работают на Tesla, а не отдельные игры». Таким образом, можно ожидать полноценную интеграцию со Steam с поддержкой всего каталога, а не единичных конкретных игр.

Ранее в электромобилях Tesla была доступна возможность играть в игры на экране приборной панели во время движения. Но в результате критики компания убрала функцию Passenger Play.

Источник: The Verge