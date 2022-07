Tesla покажет работу Steam на приборной панели автомобилей уже в следующем месяце — Илон Маск

Судя по всему, компания Tesla планирует расширить возможности информационно-развлекательной системы своих электромобилей, добавив поддержку Steam. Отвечая в Twitter, генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что компания «добилась прогресса в интеграции Steam» и можно ожидать демонстрацию «вероятно, в следующем месяце».

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022