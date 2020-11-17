Tesla прекратила продажи «народной» версии Model 3 за $35 тыс.





Эпопея с многострадальной Tesla Model 3 за $35 тыс. подошла к своему логическому завершению. С выходом обновленной Model 3 судьба «народной» версии младшего седана решилась окончательно — компания попросту убрала этот вариант (Standard Range) из ассортимента.

Без кратчайшего пересказа истории здесь не обойтись. Анонсируя Model 3 в далеком 2016 году, Tesla пообещала доступный народный вариант автомобиля за $35 тыс. Компания Илона Маска множество раз откладывала его выход по хорошо известным всем причинам (вспоминаем времена «производственного ада» с Model 3). В итоге Tesla все же выпустила на рынке США многострадальную Model 3 за «чистые» (без каких-либо скидок) $35 тыс. — в марте 2019 года компания открыла предзаказы на соответствущий вариант Standard Range, хотя в итоге задержала поставки на пару недель. И спустя всего месяц после анонса Tesla ограничила продажи этой самой Model 3 в версии Standard Range, убрав возможность заказа этого варианта через сайт и оставив в качестве единственного способа заказ по телефону или покупку непосредственно в магазине компании. Сейчас же Tesla решила окончательно попрощаться с «бюджетной» Model 3 — после недавнего обновления младшего седана этому варианту не нашлось места в модельном ряде 2021 года. Tesla убрала вариант Standard Range из каталога и прекратила его производство.

До этого момента Tesla еще предлагала более дорогой вариант Standard Range Plus, отличающийся увеличенным запасом хода и интерьером (регулируемые сиденья, более качественные материалы отделки и продвинутая аудиосистема), по сниженной цене $35 тыс. (обычная цена этой версии — $38 тыс.). Но сайт Electrek, ссылаясь на «людей, знакомых с вопросом», утверждает, что Tesla внутренним распоряжением запретила делать «даунгрейд» новых автомобилей Model 3 2021 года до Standard Range и продавать их по сниженной цене в $35 тыс. То есть, после истощения складских запасов Model 3 за $35 тыс. уйдет в историю.

Справедливости ради, основатель и глава компании Илон Маск по-прежнему верен идее доступного автомобиля Tesla — через три года нам обещают серийный автомобиль Tesla за $25 тыс. с полноценным автопилотом. Сделать такой автомобиль реальностью должны новые батареи 4680 собственной разработки Tesla. Нам еще предстоит выяснить, сможет ли Маск сдержать это обещание и какая судьба в итоге ждет этот автомобиль.