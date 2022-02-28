Tesla пропонує безоплатну зарядку електромобілів на станціях Supercharger у сусідніх країнах для всіх людей, які тікають від війни

Tesla повідомила, що на усіх зарядних станціях Supercharger, які розташовані поблизу кордону з Україною, впроваджується тимчасовий безоплатний план — для підтримки тих, хто вимушено покидає країну після вторгнення Росії.

Власники електромобілів Tesla та інших електромобілів зможуть користуватися станціями в Тшебовнісько (Польща), Кошице (Словаччина); а також Мішкольц і Дебрецен (обидва Угорщина) абсолютно безплатно протягом обмеженого часу. Поки не зрозуміло, чи планує Tesla поширювати програму на Supercharger в інших країнах. Це вперше Tesla запропонувала безплатну зарядку власникам електромобілів інших брендів.

«Ми сподіваємося, що це допоможе вам заспокоїтися, щоб дістатися до безпечного місця», Tesla

Декількома днями раніше в Україні запрацював супутниковий інтернет Starlink — це сталося після того, як міністр цифрової трансформації Михайла Федорова офіційно звернувся у Твіттері до засновника SpaceX Ілона Маска з відповідним проханням. Ілон Маск також пообіцяв, що незабаром в Україну відправляться додаткові термінали.