Tesla с опережением графика начала выпуск кроссоверов Model Y на Gigafactory 3 в Шанхае

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За последние девять месяцев обустройства линии Phase 2 по сборке Model Y завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае увеличился в размерах более чем вдвое.

В октябре, отчитываясь о прибыли пятый квартал подряд по итогам третьего квартала 2020 года, Tesla в отчете делилась фотографиями, указывающими на практически полную готовность второй очереди Gigafactory 3, предназначенной для выпуска Model Y. В прошлом месяце Tesla получила соответствующее разрешение правительства КНР и вот сейчас, похоже, там стартовало производство компактных кроссоверов. Об этом свидетельствует свежее «шпионское» видео, снятое камерой дрона во время очередного облета территории завода. Ролик, на котором видно приличное количество припаркованных на площадке автомобилей Tesla Model Y, 16 декабря опубликовал пользователь YouTube под ником WU WA.

Изначально Tesla планировала начать выпуск Model Y на Gigafactory 3 в Шанхае в начале 2021 года, но за последнее время было множество сообщений, что производитель опережает график, а массовые продажи китайских Model Y начнутся в первом квартале 2021 года.

Это видео — явное свидетельство скорого старта продаж Model Y в Китае.

Напомним, компактный кроссовер Tesla Model Y, построенный на той же платформе, что и Model 3 (около 75% всех компонентов у этих моделей — взаимозаменяемы) вышел на рынок в марте. До этого момента Model Y выпускалась только на заводе Tesla во Фримонте, а продажи кроссовера сейчас ограничены США и Канадой.

По традиции первые сошедшие с конвейера Model Y китайской сборки будут доставлены местным сотрудникам Tesla.

Вокруг китайского запуска Model Y царит нешуточная шумиха и ожидается, что автомобиль произведет большой фурор в сегменте небольших внедорожников/кроссоверов, которые очень популярны в Китае. Реагируя на спрос, местные автопроизводители Nio и Xpeng ранее выпустили собственные модели.

В прошлом месяце аналитик автомобильного рынка Китая прогнозировал, что Tesla сможет продавать до 30 000 автомобилей Model Y в месяц после выпуска более дешевой модификации. Это примерно втрое превышает текущие объемы продаж Tesla Model 3 на рынке Поднебесной.

Суммарная мощность обоих действующих заводов Tesla уже сейчас составляет 840 тысяч авто. Ранее говорилось, что мощностью линии Phase 2 по сборке Model Y составит 100 тыс. в год. Иными словами, Tesla находится в шаге от выхода на объемы производства 1 млн автомобилей в год и этой цели компания планировала достичь как раз в 2020 году.

Учитывая, что не так давно Tesla начала поставлять в Европу седаны Model 3, собранные в Китае, нельзя исключать, что в будущем аналогичное решение будет принято в отношении Model Y. Но сейчас куда более вероятным представляется, что немецкая Gigafactory 4, где первым делом начнут выпускать Model Y (по плану, в 2021 году), заработает раньше, чем в Китае возникнет избыток предложения.

Между тем цена акций Tesla продолжает расти.

В начале декабря инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости акций Tesla c $455 до $780 за одну ценную бумагу и одновременно спрогнозировал выход компании на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.