Goldman Sachs предсказал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей, акции компании подорожали — почти до $600

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Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs в новом отчете, опубликованном 3 декабря, спрогнозировали выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей — к 2040 году.

Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости акций Tesla c $455 до $780 за одну ценную бумагу, обосновав это изменением рыночной конъюнктуры. Переход на полностью электрические автомобили будет происходить более быстрыми темпами, чем ожидалось, считают в Goldman Sach.

«‎Мы считаем, что темпы роста сегмента батарейных электромобилей (BEV) ускоряются и полный переход произойдет раньше, чем ожидалось. Цены на аккумуляторы падают даже быстрее, чем мы предполагали, вследствие чего использование электромобилей становится более экономически выгодным, и недавно в некоторых регионах увеличилось количество нормативных предложений по ограничению или полному запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в течение 10–20 лет. Как следствие [этих изменений], совместно с коллегами по всему миру мы решили повысить наш прогноз проникновения электромобилей и теперь ожидаем, что такие модели будут составлять 18% мировых продаж в 2030 году и 29% в 2035 году (с повышением доли до 50% в 2035 году как в США, так и в Западной Европе)». Из заявления Goldman Sachs

В Goldman Sachs убеждены, что при ускоренном переходе на электромобили Tesla сможет захватить до 20% рынка и продавать от 15 до 20 миллионов автомобилей в год к 2040 году. Верхний предел соответствует более оптимистическому сценарию, хотя и нижний особо сдержанным не назовешь. Профильный ресурс Electrek выступил с резкой критикой, назвав прогноз Goldman Sachs «‎оторванным от реальности».

С другой стороны, сам Илон Маск не так давно осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин.

Между тем курс акций Tesla вплотную подошел к следующему значимому рубежу — 600 долларов за одну ценную бумагу (не забываем об августовском сплите в соотношении пять к одному).

Акции Tesla начали дорожать после того, как 16 ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500, и с тех пор цена стабильно растет.

Насколько правдоподобным можно считать прогноз Goldman Sachs, пускай каждый решит для себя сам.

Что у Tesla с поставками автомобилей

С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 318 350 автомобилей и планирует в заключительном квартале 2020 года поставить клиентам оставшиеся для выполнения годового плана в 500 тыс. единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто).

Анимация ниже дает наглядное представление о том, как росли продажи автомобилей Tesla c 2008 года.

Some people have been saying "the Tesla growth story is over" for years now and I cannot underscore enough their wrongness. So I made this chart. 🤓$TSLA @elonmusk pic.twitter.com/itYR63Y3SJ — James Stephenson (@ICannot_Enough) October 17, 2020

Текущие производственные мощности Tesla и планы по их расширению:

Недавно Tesla провела модернизацию главного завода во Фримонте (там выпускают Model 3, Model S, Model X и новейшую Model Y), чтобы увеличить объемы выпуска Model 3 и Model Y с прежних 400 тыс. до 500 тыс. автомобилей в год. Новое оборудование (передовые установки Giga Press) уже используется и к концу года компания планирует выйти на полную мощность. С учетом линий по сборке Model S и Model X общая мощность предприятия составляет 590 тыс. автомобилей в год.

Производительность линии Phase 1 по сборке Model 3 на шанхайской Gigafactory 3 — 250 тыс. машин в год. То есть, суммарная мощность обоих действующих заводов Tesla уже сейчас составляет 840 тыс . Сейчас производитель завершает наладку второго цеха Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 — продажи китайских Model Y должны начаться до конца этого года. То есть, Tesla находится в шаге от выхода на объемы производства 1 млн автомобилей в год. Изначально этой цели компания планировала достичь в 2020 году.

. Сейчас производитель завершает наладку второго цеха Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 — продажи китайских Model Y должны начаться до конца этого года. То есть, Tesla находится в шаге от выхода на объемы производства 1 млн автомобилей в год. Изначально этой цели компания планировала достичь в 2020 году. На сегодняшний день у Tesla есть три завода Gigafactory и еще один завод во Фримонте (его Tesla в свое время выкупила у Toyota и GM), где выпускаются автомобили и литий-ионные аккумуляторные батареи для этих самых автомобилей и систем хранения энергии.

Строительство европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге и нового американского завода Gigafactory 5 в Техасе идет очень быстрыми темпами. Завод Gigafactory 4 должен заработать уже в 2021 году (сперва будет введена линия по сборке Model Y, а следом начнется выпуск Model 3). На Gigafactory 5 будут выпускаться Cybertruck, кроссоверы Model Y и седаны Model 3 для Восточного побережья США, а также тягачи Tesla Semi. Линия по выпуску Model Y на Gigafactory 5 тоже должна заработать в 2021 году.

В сети также циркулируют слухи о планах Tesla построить Gigafactory в Индии и добавить производственных мощностей по выпуску батарей.