Goldman Sachs предсказал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей, акции компании подорожали — почти до $600

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs в новом отчете, опубликованном 3 декабря, спрогнозировали выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей — к 2040 году.

Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости акций Tesla c $455 до $780 за одну ценную бумагу, обосновав это изменением рыночной конъюнктуры. Переход на полностью электрические автомобили будет происходить более быстрыми темпами, чем ожидалось, считают в Goldman Sach.

В Goldman Sachs убеждены, что при ускоренном переходе на электромобили Tesla сможет захватить до 20% рынка и продавать от 15 до 20 миллионов автомобилей в год к 2040 году. Верхний предел соответствует более оптимистическому сценарию, хотя и нижний особо сдержанным не назовешь. Профильный ресурс Electrek выступил с резкой критикой, назвав прогноз Goldman Sachs «‎оторванным от реальности».

С другой стороны, сам Илон Маск не так давно осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин.

Между тем курс акций Tesla вплотную подошел к следующему значимому рубежу — 600 долларов за одну ценную бумагу (не забываем об августовском сплите в соотношении пять к одному).

Акции Tesla начали дорожать после того, как 16 ноября комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500, и с тех пор цена стабильно растет.

Насколько правдоподобным можно считать прогноз Goldman Sachs, пускай каждый решит для себя сам.

С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 318 350 автомобилей и планирует в заключительном квартале 2020 года поставить клиентам оставшиеся для выполнения годового плана в 500 тыс. единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто).

Анимация ниже дает наглядное представление о том, как росли продажи автомобилей Tesla c 2008 года.

Some people have been saying "the Tesla growth story is over" for years now and I cannot underscore enough their wrongness. So I made this chart. 🤓$TSLA @elonmusk pic.twitter.com/itYR63Y3SJ

— James Stephenson (@ICannot_Enough) October 17, 2020