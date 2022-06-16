Tesla снова (и существенно) подняла цены на всю линейку электромобилей — надбавка достигает $6 тыс.

После небольшой паузы Tesla снова повысила цены на свои электромобили — на этот раз подорожала вся линейка, причем очень существенно. Изменения уже можно увидеть в онлайн конфигураторе на американском сайте, сильнее всего подорожали «дальнобойные» конфигурации — топовые модели набросили $6 тыс. к предварительной цене.

В течение 2021 года Tesla почти каждый месяц меняла цены (не в пользу потребителей) на свои электромобили, однако в начале 2022 года стремительный рост цен несколько замедлился. Как вспоминает electrek, последнее значительное повышение цен произошло в марте 2022 года, а затем в апреле компания еще раз несущественно скорректировала цены на «дальнобойные» автомобили.

Tesla Model 3

В случае младшего седана Model 3 подорожание оказалось менее ощутимым — задело только «дальнобойную» Model 3 Long Range, стоимость которой возросла на $2,5 тыс. — с $54 490 до $57 990.

Tesla Model Y

В случае самой популярной сейчас модели Tesla – компактного кроссовера Model Y – подорожание более ощутимо. Обе версии набросили $3 тыс. обратившуюся к старой цене:

Model Y Long Range. Был — $62 990, стал — $65 990.

Model Y Performance. Был — $67 990, стал — $69 990.

Tesla Model S

Цена Tesla Model S также значительно выросла сегодня, и это после заметного подорожания на $5000 всего несколько месяцев назад. Речь о полноприводной Dual Motor All-Wheel Drive Long Range — недавно она стоила $99 990, а теперь обойдется в $104 990. В то же время цена топовой версии Plaid пока осталась без изменений — $135 990.

Tesla Model X

Наконец, флагманский кроссовер Model X, как и седан Model S, тоже немало прикинул к предыдущей цене. Если раньше Dual Motor All-Wheel Drive Long Range в США стоил $114 990, то новым покупателям придется заплатить за него на $6 тыс. больше – $120 990. Как и с Model S, цена топового Model X Plaid не изменилась – 138 990 долларов.

В Tesla публично никак не прокомментировали, с чем связано очередное повышение, однако можно упомянуть о повышенном спросе на электрические электромобили из-за топливного кризиса. К этому добавилась инфляция в США, которая довольно ощутимо ударила по фондовому рынку и криптовалютам, а также дефицит чипов и перебои в цепях до сих пор сохраняющихся поставок.

В начале месяца Илон Маск дал руководству Tesla распоряжение не нанимать новых работников и готовиться к возможному увольнению 10% штата (это около 10 тыс. работников). Также в недавнем письме CEO Tesla охарактеризовал текущий квартал как «очень тяжелый» и призвал сотрудников сплотиться, чтобы восстановиться как можно скорее.