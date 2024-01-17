Tesla снижает цены на Model Y по всей Европе — в Германии электрокар можно приобрести дешевле на 9% (около €5000)

Неделю назад аналогичные скидки затронули Model 3 и Model Y в Китае.

Во Франции цены на Tesla Model Y снизились до 6,7%, в Нидерландах — 7,7%, в Норвегии — 7,1%, сообщает CNBC. В Германии стоимость Model Y Long Range в настоящее время составляет €49 990 — скидка на 9% (около €5000), а Model Y Performance можно приобрести за €55 990 — скидка на 8% (тоже около €5000).

Согласно Automotive News Europe, Tesla присоединилась к Volkswagen и BYD в снижении цен после того, как правительство отменило стимулы для электромобилей (хотя по сравнению с китайским производителем, «порезавшим» цены на 15%, Tesla придерживается более взвешенного подхода).

В 2023 году Model Y стала самым продаваемым BEV в Германии, где было зарегистрировано около 45 800 новых автомобилей. В то же время Tesla уступила Volkswagen лидерство в статусе наиболее продаваемого бренда BEV в стране.

VW сообщает о продажах BEV в Германии в размере 70 628 единиц в прошлом году. BYD продала в стране всего 4 140 авто, но планирует получить 10% рынка после того, как через несколько лет ее завод в Венгрии запустит производство.

По данным Electrek, германский автопроизводитель также снизил цены на линейку ID во Франции, Бельгии, Германии, Норвегии и других странах. Несмотря на победу над Tesla в Германии, во Франции VW отстал в продажах.

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В 2023 году VW продал 4791 ID3, что сделало его лишь 84-й самой популярной моделью в целом и 13-й самой продаваемой моделью. Во Франции Tesla Model Y, самый продаваемый EV, разошелся тиражом 37 124 единиц.

В Норвегии VW резко снизил цену на ID3, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке, где 82% продаж приходится на электромобили (причем 20% из этого — у Tesla в 2023 году). Бельгия и Швеция также увидят пересмотренные цены — в Бельгии ID3 теперь стоит €39 990, а ID4 — €39 649 (оба теперь имеют право на компенсацию в размере €5 000).

Тем временем Tesla прекращает производство большей части своей продукции электромобилей на заводе Giga Berlin, производящем Model Y для европейских рынков, с 29 января по 11 февраля из-за задержки поставок аккумуляторов из Китая из-за морского кризиса в Красном море. Volvo также изменила маршрут доставки и объявила о задержках на своем заводе в Генте, Бельгия.