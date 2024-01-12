Все будет BYD. Первое грузовое судно с электрокарами китайского гиганта уже направляется в Европу

После опережения Tesla по итогам последнего квартала 2023 года китайский автогигант BYD и новый мировой лидер по продаже электромобилей усиливает международную экспансию. Первое грузовое судно BYD Explorer No. 1, предназначенное для перевозки китайских электрокаров за границу, уже направляется в Европу, сообщает Bloomberg.

BYD наступает

Подробнее об успехах BYD по итогам 2023 года, победе над Tesla, доминировании Китая на рынке электромобилей и «зеленых» полезных ископаемых в частности, можно узнать из предыдущих материалов (1, 2 и 3). Упомянем только, что Китай сейчас является крупнейшим рынком электромобилей (продажи новых электромобилей выросли на 40% к 2022 году, до 7,74 млн единиц, свидетельствует декабрьская оценка Китайской ассоциации автопроизводителей) и в целом экспортирует больше авто, чем любая другая страна (в В 2023 году экспорт достиг 5,3 млн при общем объеме производства 21,7 млн ). В 2023 году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая (на 82% больше, чем в 2022-м), из них 81% — электромобили. BYD Song вошел в топ-5 самых популярных новых электрокаров в Украине.

Первое судно BYD — курс на Европу.

В общем, это достаточно знаковое событие для китайского автопрома: BYD Explorer No. 1 — первое судно, построенное китайской корабельной и предназначенное для экспорта автомобилей, производимых китайскими предприятиями. Корабль, построенный China International Marine Containers Group (CIMC), имеет длину 653 фута (199 метров) и способен перевозить 7 000 транспортных средств. Судно должно «обеспечить BYD скорую доставку и расширение международных рынков сбыта».

9 января первый корабль BYD, предназначенный для перевозки электромобилей, прибыл в порт Яньтай. Его следующей остановкой станет Шэньчжэнь, где произойдет погрузка авто, а дальше он отправится в Европу. Формально судно принадлежит Zodiac Maritime, а BYD взяла его в лизинг как первое достояние своего будущего «морского флота».

Масштабируй и властвуй

Мировой лидер продаж электромобилей стремительно расширяет присутствие на новых рынках — BYD уже стал №1 на ключевых автомобильных рынках, как Таиланд, Бразилия и Колумбия. Также бренд стремительно растет в Мексике, Австралии, Индии и некоторых других странах. Только за последние два года компания наладила поставки примерно в 60 стран и территорий. И BYD продолжает свое наступление несмотря на антисубсидийное расследование ЕС, рискующее перерасти в торговую войну ЕС с Китаем (тем временем Орбан позволяет китайцам из BYD построить второй завод в Венгрии), и контрмеры США для завершения эры доминирования Китая на рынке «зеленых» полезных ископаемых.

Параллельно с расширением логистики и производства BYD постоянно обновляет и увеличивает модельный ряд электромобилей. Среди последних новинок бренда – представленный на этой неделе премиальный электрический седан Yangwang U7 мощностью более 1 000 л.с., бросающий вызов Tesla Model S Plaid.

Берегись, Tesla Model Y

Тем временем BYD покушается на святое место Tesla в сегменте С-SUV – за довольно короткий промежуток она выпустила несколько среднеразмерных электрокроссоверов, чтобы конкурировать с нынешним бестселлером и самым популярным авто 2023 года Tesla Model Y. Менее месяца назад BYD выпустила стильный Song L, который стартует от 189 800 юаней ($27 тыс.) с запасом хода до 662 км. Для сравнения, Tesla Model Y в Китае сейчас предлагается по цене от 258 900 юаней ($36,3 тыс.). По данным китайской исследовательской компании CarFans, Song L собрал более 8000 заказов за первые три дня на рынке.

За месяц до этого BYD представила Sea Lion 07, еще один среднеразмерный электрический SUV, созданный бывшим дизайнером Audi и Lamborghini Вольфгангом Эггером.

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