Новости Авто 12.01.2024 в 12:52 comment views icon

Все будет BYD. Первое грузовое судно с электрокарами китайского гиганта уже направляется в Европу

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

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После опережения Tesla по итогам последнего квартала 2023 года китайский автогигант BYD и новый мировой лидер по продаже электромобилей усиливает международную экспансию. Первое грузовое судно BYD Explorer No. 1, предназначенное для перевозки китайских электрокаров за границу, уже направляется в Европу, сообщает Bloomberg.

BYD наступает

Подробнее об успехах BYD по итогам 2023 года, победе над Tesla, доминировании Китая на рынке электромобилей и «зеленых» полезных ископаемых в частности, можно узнать из предыдущих материалов (1, 2 и 3). Упомянем только, что Китай сейчас является крупнейшим рынком электромобилей (продажи новых электромобилей выросли на 40% к 2022 году, до 7,74 млн единиц, свидетельствует декабрьская оценка Китайской ассоциации автопроизводителей) и в целом экспортирует больше авто, чем любая другая страна (в В 2023 году экспорт достиг 5,3 млн при общем объеме производства 21,7 млн ). В 2023 году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая (на 82% больше, чем в 2022-м), из них 81% — электромобили. BYD Song вошел в топ-5 самых популярных новых электрокаров в Украине.

Первое судно BYD — курс на Европу.

В общем, это достаточно знаковое событие для китайского автопрома: BYD Explorer No. 1 — первое судно, построенное китайской корабельной и предназначенное для экспорта автомобилей, производимых китайскими предприятиями. Корабль, построенный China International Marine Containers Group (CIMC), имеет длину 653 фута (199 метров) и способен перевозить 7 000 транспортных средств. Судно должно «обеспечить BYD скорую доставку и расширение международных рынков сбыта».

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9 января первый корабль BYD, предназначенный для перевозки электромобилей, прибыл в порт Яньтай. Его следующей остановкой станет Шэньчжэнь, где произойдет погрузка авто, а дальше он отправится в Европу. Формально судно принадлежит Zodiac Maritime, а BYD взяла его в лизинг как первое достояние своего будущего «морского флота».

Все будет BYD. Первое грузовое судно с электрокарами китайского гиганта уже направляется в Европу
Первое судно BYD Explorer No. 1, способное перевозить 7 тыс. авто, отправляется в Европу

Масштабируй и властвуй

Мировой лидер продаж электромобилей стремительно расширяет присутствие на новых рынках — BYD уже стал №1 на ключевых автомобильных рынках, как Таиланд, Бразилия и Колумбия. Также бренд стремительно растет в Мексике, Австралии, Индии и некоторых других странах. Только за последние два года компания наладила поставки примерно в 60 стран и территорий. И BYD продолжает свое наступление несмотря на антисубсидийное расследование ЕС, рискующее перерасти в торговую войну ЕС с Китаем (тем временем Орбан позволяет китайцам из BYD построить второй завод в Венгрии), и контрмеры США для завершения эры доминирования Китая на рынке «зеленых» полезных ископаемых.

Yangwang U7
Yangwang U7 – ответ BYD на Tesla Model S Plaid

Параллельно с расширением логистики и производства BYD постоянно обновляет и увеличивает модельный ряд электромобилей. Среди последних новинок бренда – представленный на этой неделе премиальный электрический седан Yangwang U7 мощностью более 1 000 л.с., бросающий вызов Tesla Model S Plaid.

Берегись, Tesla Model Y

BYD Song L
BYD Song L

Тем временем BYD покушается на святое место Tesla в сегменте С-SUV – за довольно короткий промежуток она выпустила несколько среднеразмерных электрокроссоверов, чтобы конкурировать с нынешним бестселлером и самым популярным авто 2023 года Tesla Model Y. Менее месяца назад BYD выпустила стильный Song L, который стартует от 189 800 юаней ($27 тыс.) с запасом хода до 662 км. Для сравнения, Tesla Model Y в Китае сейчас предлагается по цене от 258 900 юаней ($36,3 тыс.). По данным китайской исследовательской компании CarFans, Song L собрал более 8000 заказов за первые три дня на рынке.

Sea Lion 07
BYD Sea Lion 07

За месяц до этого BYD представила Sea Lion 07, еще один среднеразмерный электрический SUV, созданный бывшим дизайнером Audi и Lamborghini Вольфгангом Эггером.

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