Китайская BYD построит в Венгрии новый завод по производству электромобилей

Ожидается, что предприятие, построенное в Сегеде на юге Венгрии, создаст тысячи рабочих мест для местных жителей.

У крупнейшего китайского конкурента Tesla с апреля 2016 года уже есть база в Комароме на северо-западе Венгрии, которая собирает электробусы и стала первым заводом BYD в Европе.

По данным Reuters, в настоящее время у компании более 30 индустриальных парков и производственных баз по всему миру, а также заводы в США, Бразилии, Японии и Индии.

Согласно недавнему исследованию Counterpoint, BYD почти догнала глобальные продажи Tesla в третьем квартале 2023 года — на обе приходилось 17% общего мирового рынка чистых электромобилей. Tesla поставила в общей сложности более 435 000 автомобилей, а BYD — 431 600, что всего на 3500 автомобилей меньше, чем у Tesla.