Tesla увеличивает максимальную скорость автопилота с Tesla Vision до 137 км/ч

Компания Tesla начала распространять обновление для своих авто, которое увеличит максимальную скорость автопилота до 137 км/ч.

Это обновление вышло спустя почти год после того, как Tesla объявила о переходе на автопилот без радара. Идея заключалась в том, чтобы использовать только компьютерное зрение на основе камер, вместо того чтобы использовать данные с камер и радаров.

Казалось бы, что чем больше данных, тем лучше. Но идея Tesla заключается в том что лучше всего попытаться воспроизвести систему исключительно с помощью камер и искусственных нейронных сетей, не позволяя данным с радара загрязнять ее. Но автопроизводитель предупредил, что переход на новые технологии приведет к ограничениям некоторых функций автопилота в первое время.

Одним из таких ограничений была максимальная скорость, на которой функция Autosteer, удерживающая автомобиль на своей полосе движения, была ограничена 120 км в час.

Эта скорость была быстро увеличена до 128 км/ч, но она оставалась на этом уровне в течение некоторого времени, и владельцы просили Tesla увеличить ее. Максимальная скорость обычного автопилота Tesla с радаром составляет 145 км в час.

Tesla is finally bumping the max speed of Tesla Vision-based Autosteer from 80mph to 85mph.

On pre-Vision cars, this max is 90mph, so while the jump from 80 to 85 is much appreciated, it’s not full parity yet.https://t.co/upjZ5l0BrY#tesla

— Artem Russakovskii 🇺🇦 (@ArtemR) May 18, 2022