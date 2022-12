Tesla интегрировала Steam в новые Model S и X — можно прямо на панели приборов играть Cyberpunk, Elden Ring и тысячи других проектов

Компания уже предлагает ряд игр в своих электромобилях через встроенную систему Tesla Arcade: например, пользователям доступны Cuphead и Sonic the Hedgehog 1. Но интеграция цифрового магазина Steam может дать автовладельцам доступ к тысячам игр.

Еще в феврале 2022 года генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что автопроизводитель работает над внедрением Steam в свои автомобили. Соответствующее заявление он сделал на своей личной странице в Twitter, отвечая на вопросы одного из подписчиков. Маск рассказал, что от идеи с выпуском отдельных игр решили отказаться в пользу других целей – в долгосрочной перспективе обеспечить полноценную поддержку Steam на приборной панели Tesla.

В июле Маск пообещал, что Tesla покажет работу Steam уже в следующем месяце. И вот в декабре компания официально запускает интеграцию для последних версий Model S и X в рамках «праздничного обновления». В промо этой функции можно увидеть информационно-развлекательную систему Tesla, которая работает под управлением бета-версии Steam и даже поддерживает такие требовательные к графике игры, как Cyberpunk 2077.

You can play Cyberpunk, Elden Ring and 1000s of other games in your *car* with an epic sound system!! https://t.co/F25Qu6HJ63 — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2022

Под «новыми» S и X, вероятно, подразумеваются модели с информационно-развлекательными системами, которые оснащены процессором AMD Ryzen и дискретным графическим процессором AMD с архитектурой RDNA 2. Позднее Tesla объяснила в примечаниях к выпуску, что имеются в виду модели, выпущенные в 2022 году или позже, с 16 ГБ оперативной памяти.

Ранее у Tesla были проблемы с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за того, что компания позволяла людям играть даже за рулем. Однако после расследования агентства эта возможность была отключена.

Steam – не единственная новация в рамках «праздничного обновления» Tesla. Автомобили компании наконец-то получают возможность интеграции с Apple Music. В первую очередь для Apple Music доступ осуществляется через иконку в лаунчере приложений. После запуска пользователям необходимо просканировать QR-код на своем iPhone, а затем войти в систему с помощью Apple ID для аутентификации. Однако следует отметить, что пользователям понадобится подписка Premium Connectivity, чтобы программа работала по сотовой связи.

Среди других обновлений — усовершенствованный режим светового шоу, которое будет отображаться на нескольких автомобилях одновременно. Компания выпустила довольно веселое видео, чтобы это продемонстрировать:

Schedule your own Light Show on multiple vehicles simultaneously to create your own orchestra of light pic.twitter.com/mJdUcBmXLm — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Также теперь можно совершать звонки в режиме Zoom с камеры салона и просматривать внутреннюю часть автомобиля из приложения Tesla, находясь в Dog mode (режим собаки) или Sentry Mode (режим «часовой»).

View the cabin camera from the Tesla app while using Dog Mode or Sentry Mode to keep an eye on your puppy 🐶 pic.twitter.com/yyeyfF5XTd — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Ранее BMW Group заявила о сотрудничестве с AirConsole по запуску казуальных игр в своих автомобилях уже с 2023 года.