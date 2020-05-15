The Boring Company завершила прокладку тоннелей в Лас-Вегасе. Это первый коммерческий проект бурильного предприятия Илона Маска





В мае прошлого года The Boring Company Илона Маска получила контракт на строительство скоростной подземной системы LVCC Loop для перевозки людей в Лас-Вегасе. В феврале был полностью проложен первый тоннель, а сейчас компания сообщила о готовности второго тоннеля. После введения в эксплуатации система станет первым коммерческим проектом The Boring Company.

Boring Company completes 2nd Vegas tunnel https://t.co/13Hy3toyJR — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

The Boring Company была основана в 2016 году для реализации футуристической идеи разветвленной сети подземных тоннелей для перемещения транспорта и пассажиров, чтобы решить проблему пробок в густозаселенных мегаполисах. Эта идея пришла Маску в голову, когда сам он застрял в пробке. Как мы уже неоднократно писали, The Boring Company благодаря использованию более современных технологий рассчитывает существенно сократить время прокладки подземных тоннелей, одновременно в разы снизив стоимость выполнения подобного рода работ. Мы детально рассказывали обо всем этом в статье «The Boring Company Илона Маска: Подземные тоннели против пробок».

Если помните, в конце 2018 года компания The Boring Company открыла испытательный тоннель под Лос-Анджелесом и одновременно провела демонстрацию с перемещением по нему Tesla Model X со специальными выдвижными колесами (тогда называлась цена $200-$300) для стабилизации положения машины на протяжении всего путешествия через тоннель своим ходом.

Заказчиком LVCC Loop выступает выставочный комплекс Las Vegas Convention Center (LVCVA), в котором наряду с другими крупными мероприятиями ежегодно проходит выставка потребительной электроники CES. И это, как отмечалось выше, первый коммерческий заказ для The Boring Company. Сейчас комплекс LVCVA расширяется, после завершения строительства общая площадь всех зданий LVCVA увеличится до 200 акров (0,8 км2), а людям придется преодолевать расстояние в 3,2 км между разными концами комплекса. Транспортная система The Boring Company обеспечит возможность быстрого перемещения людей между двумя концами огромного выставочного комплекса, соединив отдельные части выставочного комплекса двумя тоннелями с тремя станциями. Собственная подземка обойдется LVCVA в $52,5 млн, хотя первоначально прогноз был несколько ниже $48,7 млн.

No matter the barrier, Vegas doesn’t stop. This morning, excavation was completed on the final tunnel of Elon Musk’s innovative underground transportation system beneath the Las Vegas Convention Center. The project is scheduled to debut in January 2021. #VegasMeansBusiness pic.twitter.com/HX9pSISP4w — LVCVA (@LVCVA) May 14, 2020

На прокладку первого тоннеля длиной в милю на 12-метровой глубине у The Boring Company ушло три месяца и примерно столько же времени ушло на второй параллельный тоннель.

Как рассказал The Verge президент LVCVA Стив Хилл, перевозить пассажиров по тоннелям будут автомобили Model X и Model 3, а также «трамвай» на платформе Model 3 вместимостью 12-16 человек. На первых порах за рулем будет водитель, но в конечном итоге система будет полностью автономной — по тоннелю проложат своего рода контактный рельс, по которому и будут перемещаться машины, и расставят сенсоры, чтобы отслеживать их перемещение на карте в реальном времени. Увы, точных сроков полной автоматизации линии пока не называют.

Теперь, когда тоннели прорыты, The Boring Company займется их оснащением и обустройством станций (двух выходов на поверхность на концах тоннелей и подземной станции посередине маршрута).

Все строительные работы должны завершить к концу года, а официальный запуск намечен на январь 2021 года — перед выставкой CES 2021. Пока пандемия COVID-19 никак не повлияла на проект. В то же время президент LVCVA допускает возможность переноса запуска, если в итоге выставку CES 2021 придется отложить или отменить.

В конце прошлого года Маск обещал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы. И хотя в последнее время все как-то забыли про Hyperloop, ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам».

Источник: The Verge