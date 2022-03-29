The Intercept: в официальной документации и некоторых продуктах Google на русском языке запретили называть вторжение в Украину войной — теперь это «события, требующие особого отношения»

В начале марта подрядчики, работающие в Google над переводом текста компании для российского рынка, получили от своего клиента следующее обновление: продолжающуюся войну россии против Украины нельзя было больше называть «войной», а лишь расплывчато «чрезвычайными обстоятельствами». Об этом сообщило издание The Intercept. По его данным, внутреннее электронное письмо было отправлено руководством фирмы, занимающейся переводом корпоративных текстов и интерфейсов приложений для Google и других клиентов.

В письме были инструкции от Google с новой формулировкой. В инструкциях также отмечалось, что слово «война» должно продолжать использоваться на других рынках и что изменение политики было направлено на то, чтобы Google соблюдал российский закон о цензуре, принятый сразу после начала вторжения в Украину.

«Хотя мы приостановили рекламу Google и подавляющее большинство нашей коммерческой деятельности в россии, мы по-прежнему сосредоточены на безопасности наших местных сотрудников. Как сообщалось ранее, действующие законы ограничивают общение внутри россии. Это не относится к нашим информационным службам, таким как Search и YouTube», — сказал The Intercept Алекс Красов, представитель Google.

По словам анонимного переводчика, который пообщался с изданием, инструкции касаются всех продуктов Google, переведенных на русский язык, включая Google Maps, Gmail, AdWords, а также правил Google и общения с пользователями.

Закон о цензуре, подписанный президентом рф путиным 4 марта, предусматривает суровые уголовные наказания (до 15 лет лишения свободы) за распространение так называемой ложной информации о российских вооруженных силах. Кремль называет войну в Украине «специальной военной операцией», а сайты могут блокировать за такие термины, как «вторжение».

27 февраля в центре правил рекламы Google (в его российской версии) разметили объявление о том, что приостановлен показ рекламы, размещаемой СМИ или в интересах СМИ, которые финансируются властями рф. В то же время война в Украине в этой публикации назвала событиями «требующими особого отношения (чрезвычайные обстоятельства на Украине)».

А 23 марта появился апдейт: