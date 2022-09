The Last of Us от HBO VS The Last of Us Part 1: фанаты сравнили тизер нового сериала с популярной видеоигрой

Вышедший на днях тизер нового сериала The Last of Us от HBO уже стал вирусным – на данный момент он собрал более 4 миллионов просмотров. В видео с нарезкой эпизодов будущего шоу, где показаны Белла Рамзи в роли Элли и Педро Паскаль в роли Джоэла, фанаты нашли немало сходств с оригинальной компьютерной игрой.

Авторы канала ElAnalistaDeBits, который специализируется на технических и визуальных сравнениях продуктов индустрии видеоигр, опубликовали видео, в котором проанализировали схожесть и различия тизера с фрагментами недавнего ремейка игры на PlayStation 5.

Многие сцены, пейзажи и даже мелкие детали перенесены в шоу практически без изменений. В сериале, как и в игре использованы похожие рекламные вывески — с одинаковым смысловым наполнением и в одинаково запущенном состоянии.

Также в тизере показаны практические идентичные игре сцены — например, побег из карантинной зоны.

Удивительно точно шоураннеры сериала постарались передать даже самые мелкие детали: часы, которые подарила Джоэлу его дочь Сара треснуты, точно так же как в игре.

Актеров подбирали и гримировали с особой тщательностью — некоторые персонажи выглядят будто ожившие герои видеоигры.

С полным сравнением можно ознакомиться в видео:

Выход сериала The Last of Us запланирован на 2023 год — с более точной датой HBO пока не определилась.

«Действие сериала происходит через 20 лет после уничтожения современной цивилизации. Джоэл, закаленный и выживший, нанят, чтобы вывезти Элли, 14-летнюю девочку, из гнетущей карантинной зоны. То, что начинается как небольшая работа, вскоре становится жестоким, душераздирающим путешествием», — пишет HBO.

Тизер сериала:

Что касается The Last of Us Part 1, то игра уже доступна по всему миру для PlayStation 5. Дата выхода версии для ПК по-прежнему неизвестна.

