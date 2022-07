Геймплейное видео The Last of Us Part 1 показывает, как ведётся бой в ремейке

В сеть начали просачиваться сведения о геймплее The Last of Us Part 1 – ремейка оригинальной игры 2013 года. При этом можно оценить боевую механику и визуальные эффекты.

Yup… it's another wave of leaks again. More screenshots of The Last of Us: Part 1 are emerging… pic.twitter.com/E80d8jCQVC — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) July 20, 2022

The Last of Us была выпущена в 2013 году, и хотя в то время она считалась одной из лучших игр благодаря сюжету, персонажам и общему направлению, геймплей вызвал споры. Некоторым игра показалась слишком тяжелой и медленной. Однако её продолжение, The Last of Us Part II, было значительно более плавным и вовлекающим. И после анонса ремейка поклонники надеялись увидеть в нём изменения в геймплее.

Курс Full Stack Web Development Опануйте навички універсального програміста всього за 4 місяці РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Просочившиеся скриншоты и короткие видео геймплея The Last of Us Part 1 показывают, насколько изменился бой в ремейке. По большей части он выглядит как улучшенная версия боя из оригинальной игры, а не как эволюция игрового процесса The Last of Us Part II. В сиквеле игроки могли нырять, уворачиваться и ползать. Похоже, что в ремейке эти возможности недоступны, по крайней мере, для Джоэла. Хотя из The Last of Us Part II в ремейк перенесли верстак с подробной анимацией для улучшения оружия и снаряжения.

Anyone wanna see the new workbenches? They look pretty coolhttps://t.co/DE3vGH247Y — Nick  (@Shpeshal_Nick) July 20, 2022

Игра The Last of Us Part 1 выйдет уже в скором времени. Её релиз состоится 2 сентября 2022 года для PlayStation 5. Выпуск для ПК запланирован на более поздний срок. Можно ожидать, что в скором времени появится больше сведений об улучшениях в геймплее ремейка.

Источник: comicbook