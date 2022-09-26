Новый тизер сериала The Last of Us от HBO Max

Сервис вещания HBO Max показал новый тизер сериала The Last of Us по одноименной компьютерной игре. В видео длиной 1 мин 48 с мы видим мрачную динамичную нарезку эпизодов шоу. Картина передает постакалиптический ужас — персонажи хорошо знакомых нам по «Игре престолов» Педро Паскаля и Беллы Рамзи скрываются и убегают в урбанистичеком окружении, но есть и короткие сцены на природе.

В качестве даты выхода туманно обозначен 2023 год — компания всё еще не может определиться более точно. Съемки сериала должны были завершиться этим летом. Сценаристы шоу — Крэйг Мейзин и Нил Дракманн (геймдиректор игры). По сообщениям СМИ, у шоу огромный бюджет в $200 млн в год, планируется несколько сезонов.