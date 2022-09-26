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Новый тизер сериала The Last of Us от HBO Max

Новый тизер сериала The Last of Us от HBO Max

Сервис вещания HBO Max показал новый тизер сериала The Last of Us по одноименной компьютерной игре. В видео длиной 1 мин 48 с мы видим мрачную динамичную нарезку эпизодов шоу. Картина передает постакалиптический ужас —  персонажи хорошо знакомых нам по «Игре престолов» Педро Паскаля и Беллы Рамзи скрываются и убегают в урбанистичеком окружении, но есть и короткие сцены на природе.

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В качестве даты выхода туманно обозначен 2023 год — компания всё еще не может определиться более точно. Съемки сериала должны были завершиться этим летом. Сценаристы шоу — Крэйг Мейзин и Нил Дракманн (геймдиректор игры). По сообщениям СМИ, у шоу огромный бюджет в $200 млн в год, планируется несколько сезонов.


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