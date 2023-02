Просмотры «The Last of Us» выросли на 12% — драматический третий эпизод посмотрели 6,4 млн зрителей

Адаптация одноименной игры Naughty Dog на HBO продолжает демонстрировать рост количества зрителей с выходом каждой новой серии: дебютную в день выхода смотрели 4,7 млн зрителей, вторую — 5,7 млн, а третья собрала у экранов 6,4 миллиона человек (согласно данным Nielsen и собственной статистики Warner Bros. Discovery).

В настоящее время «The Last of Us» вошел в реестр HBO как вторая по количеству просмотров сериальная премьера за последние 10 лет. Ее опережает только «Дом дракона» — однако к третьему эпизоду рейтинги приквела «Игры престолов» уже начали падать.

Приведенная выше статистика указывает только на количество зрителей, просмотревших эпизод в день его выхода. На момент выхода второй серии «The Last of Us» Warner Bros. Discovery сообщила, что просмотры дебютной достигли 18 миллионов зрителей. Во вторник стало известно, что просмотры первых двух эпизодов в среднем имеют 21,3 млн зрителей.

HBO впервые имеет в коллекции четыре сериала разных жанров, которые просматривают 15 миллионов или более зрителей за эпизод:

The Last of Us — 21,3 млн зрителей;

«Белый лотос» (2-й сезон, завершился в декабре 2022 года) — 15,5 млн зрителей;

«Дом дракона» (1-й сезон, завершился в октябре 2022 года) — 29 млн зрителей;

«Эйфория» (2-й сезон, завершился в феврале 2022 года) — 19,5 млн зрителей.

Третий эпизод «The Last of Us», вышедший под названием «Long Long Time» (согласно названию песни Линды Ронстадт 1970-х годов, звучащей в самых чувствительных моментах серии, благодаря чему трек зафиксировал собственный рекорд), несмотря на высокие просмотры получил довольно противоречивые отзывы. Например, на Metacritic пользователи поставили эпизоду 4,2 балла из 10 возможных, тогда как оценка зарубежных профильных изданий составила 84 из 100.

В воскресенье Элли (Белла Рамзи) и Джоэл (Педро Паскаль) появляются только в начале и конце эпизода, авторы на этот раз сделали первое серьезное отклонение от исходного материала, сосредоточившись на истории любви «выживальщика» Билла (Ник Офферман) и его партнера Фрэнка (Мюррей Бартлетт).

“Это была такая насыщенная и еще не воспроизведенная история. Мы смогли увидеть как проходило время и, что бы произошло, если бы люди здесь остались в безопасных условиях. Я был просто очарован идеей Билла, а потом здесь появляется еще и Фрэнк. С этого момента все пошло в моей голове иначе, чем в игре”, — объяснил один из создателей сериала Крейг Мэйзин в интервью Variety.

Первый сезон The Last of Us охватывает девять эпизодов, каждый продолжительностью от 46 до 81 минуты. Серии будут выходить еженедельно, а финальная — появится в эфире 12 марта. Также HBO решил продлить сериал на второй сезон.