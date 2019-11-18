«Джокер» перешагнул отметку в $1 млрд кассовых сборов по всему миру и 100 млн грн — в Украине





Как и ожидалось, на седьмой неделе криминальная драма «Джокер» / Joker Тодда Филлипса пересекла заветный рубеж в $1 млрд кассовых сборов, став первым фильмом с возрастным рейтингом R (для зрителей от 17 лет), которому удалось достичь таких результатов.

По данным THR, по итогам минувшего уикенда общая касса триумфаторского проекта Тодда Филлипса и Хоакина Феникса достигла $1,017 млрд, из которых около $700 млн — сборы в международном прокате. В Украине, по данным прокатчика Kinomania, результат картины по состоянию на 17 ноября — 102 125 386,18 грн ($4,23 млн). И это пятый результат по кассовым сборам в Украине (в национальной валюте). До результата «Аквамена», в свое время обновившего рекорд кассовых сборов в Украине (сейчас он третий с результатом 108,71 млн грн.) не хватило всего 6,58 млн грн. К слову, подводный комикс-эпос Джеймса Вана с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд на сегодняшний день удерживает титул самого кассового блокбастера DC с результатом $1,148 млрд.

«Джокер» стал 44-м фильмом-миллиардником в истории и седьмым по счету фильмом, покорившим этот рубеж в этом году (остальные — «Мстители: Финал», «Король лев», «Человек-паук: Вдали от дома», «Капитан Марвел», «История игрушек 4» и «Аладдин»). В то же время при скромном бюджете в $62,5 млн картина уже стала самым прибыльным фильмом по комиксам в истории и принесла чистую прибыль, сопоставимую с таковой у блокбастера «Мстители: Финал», самого успешного фильма.

Остается добавить, что до «Джокера» отметку в миллиард проходили только шесть картин Warner Bros. (семь, если считать заключительную часть кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона — слияние New Line и Warner Bros. произошло спустя пять лет после выхода фильма в 2008 году) — это «Аквамен», две части «Темного рыцаря» Нолана, финальная часть саги «Гарри Поттер» и «Хоббит: Нежданное путешествие».

Топ самых кассовых фильмов с рейтингом R

«Джокер» — 1,017 миллиарда долларов «Дэдпул 2» — 785 миллионов долларов «Дэдпул» — 783 миллиона долларов «Матрица: Перезагрузка» — 742 миллиона долларов «Оно» — 700 миллионов долларов «Страсти Христовы» — 622 миллиона долларов «Логан» — 619 миллионов долларов «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» — 586 миллионов долларов «50 оттенков серого» — 571 миллион долларов «Третий лишний» — 549 миллионов долларов

Топ самых кассовых фильмов DC

«Аквамен» — 1,15 миллиарда долларов «Тёмный Рыцарь: Возрождение легенды» — 1,084 миллиарда долларов «Джокер» — 1,017 миллиарда долларов «Темный Рыцарь» — 1,004 миллиарда долларов «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — 873 миллиона долларов «Чудо-женщина» — 821 миллион долларов «Отряд самоубийц» — 746 миллионов долларов «Человек из стали» — 668 миллионов долларов «Лига справедливости» — 657 миллионов долларов

Следующим крупным релизом Warner Bros. и DC является Birds of Prey / «Хищные птицы с Марго Робби и Юэном Макгрегором, чья премьера назначена на 7 февраля 2020 года.

Источник: THR