THR: Warner Bros. начала работу над продолжением «Джокера» c Тодом Филлипсом и Хоакином Фениксом

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Режиссер Тодд Филлипс начал переговоры со студией Warner Bros. о продолжении «Джокера», сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на собственные источники.

По информации авторитетного издания, Филлипс и вместе с соавтором сценария первого «Джокера» Скоттом Сильвером уже работают над сценарием, а Warner Bros. обсуждает сиквел с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом.

Ранее Тодд Филлипс говорил, что не имеет планов на продолжение, но в целом не против сиквела, если авторам удастся сохранить атмосферу оригинала и найти цепляющую тему. Видимо, передумать Филипса заставил ошеломительный успех проекта — на прошлой неделе он пересек заветный рубеж в $1 млрд кассовых сборов, став первым фильмом с возрастным рейтингом R (для зрителей от 17 лет), которому удалось достичь таких результатов. По неофициальной информации, с учетом процента от сборов Тодд Филлипс получит за экраниации истории об Артуре Флеке около $100 млн.

Собеседники THR также рассказал, что Филлипс предлагал Warner Bros. целую серию фильмов с рассказами историй отдельных персонажей DC, но в итоге получил разрешение на съемки картины об одном персонаже. Каком именно, пока можно только гадать.

Источник: THR