Только на одном JD.com на смартфон Xiaomi Mi 9 уже собрано свыше 1 млн предварительных заказов (дефицит неизбежен?)

Вчера на специальном мероприятии в Барселоне, где в эти дни проходит выставка MWC 2019, Xiaomi анонсировала новую версию смартфона Mi Mix 3 с поддержкой 5G, а также объявила условия выпуска представленного на днях флагмана Mi 9 в Европе. Вскоре после презентации на MWC 2019 Вэн Чуань, который является одним из основателей Xiaomi, вице-президентом и главой отдела кадров Xiaomi, подтвердил поступление смартфона Xiaomi Mi 9 в широкую продажу в Китае уже завтра. Одновременно стало известно, что к настоящему моменту на одной только торговой площадке JD.com уже собрано свыше одного миллиона предварительных заказов на Mi 9.

Ранее Xiaomi заявляла о существенном наращивании объемов поставок, обещая, что дефицит смартфона Xiaomi Mi 9 не будет и все, кто захочет, смогут найти новинку в свободной продаже. Но учитывая, что JD.com — не единственная площадка, где можно заказать новинку, а также ажиотаж вокруг модели Xiaomi Mi 9, охотнее верится в другой, более типичный для китайского производителя, сценарий, когда смартфоны заканчиваются спустя считанные минуты после начала продаж. Напомним, что стоимость смартфона в Китае стартует с отметки $445 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

В Европе, где Xiaomi Mi 9 станут доступны с 28 февраля, базовая версия с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 450 евро, а за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти придется отдать 500 евро. О сроках появления и ценах Xiaomi Mi 9 в Украине пока данных нет. Что касается премиальной модели Mi 9 Transparent Edition и упрощенной версии Mi 9 SE, пока нет никаких свидетельств того, что они выйдут за пределы Китая.

О характеристиках Xiaomi Mi 9 мы подробно рассказывали в недавней новости, посвященной премьере новинки в Китае.

Источник: mydrivers