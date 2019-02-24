Улучшенную версию флагманского слайдера Xiaomi Mi Mix 3 на Snapdragon 855 с поддержкой 5G оценили в 599 евро, новый Xiaomi Mi 9 выйдет в Европе уже 28 февраля

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Мероприятие MWC 2019 в Барселоне компания Xiaomi выбрала, чтобы официально представить новую версию своего флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3, выполненного форм-факторе слайдера. Речь о продвинутом варианте Xiaomi Mi Mix 3 на семинанометровой флагманской SoC Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50 для сетей 5G. Новинка предназначена для Европы, где начнет продаваться с мая. Компания Xiaomi уже подписала партнерские соглашения с несколькими европейскими операторами, включая Three, Orange, Sunrise, Telefonica, TIM, Vodafone.

Более мощная платформа и поддержка сетей пятого поколения стали не единственными отличиями от оригинального Xiaomi Mi Mix 3, который изначально появился в Китае в ноябре прошлого года, а с января продается и в Европе. Новая модель также получила аккумуляторную батарею увеличенной емкости — 3800 мА·ч вместо 3200 у оригинальной модели. Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+ и быстрой 10-ваттной беспроводной зарядки никуда не делась, как и все другое, что есть у прошлогоднего Xiaomi Mi Mix 3.

Напомним, Xiaomi Mi Mix 3 оснащен дисплеем диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, который занимает рекордные 93,4% площади лицевой панели. В конфигурацию также входит сдвоенная селфи-камера разрешением 24 Мп и двойная основная на 12 Мп, которая делит четвертое место в списке DxOMark с Galaxy Note9 и HTC U12+.

В Европе Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой сетей 5G будет предлагаться в синем и черном корпусе по цене 599 евро.

Одновременно было обьявлено, что представленная на прошлой неделе новая флагманская модель Xiaomi Mi 9, которая пока продается только в Китае, выйдет в Европе уже 28 февраля по цене €449 и €499 за версии с 64 и 128 ГБ флэш-памяти.

Источник: The Verge