Улучшенную версию флагманского слайдера Xiaomi Mi Mix 3 на Snapdragon 855 с поддержкой 5G оценили в 599 евро, новый Xiaomi Mi 9 выйдет в Европе уже 28 февраля

Мероприятие MWC 2019 в Барселоне компания Xiaomi выбрала, чтобы официально представить новую версию своего флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3, выполненного форм-факторе слайдера. Речь о продвинутом варианте Xiaomi Mi Mix 3 на семинанометровой флагманской SoC Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50 для сетей 5G. Новинка предназначена для Европы, где начнет продаваться с мая. Компания Xiaomi уже подписала партнерские соглашения с несколькими европейскими операторами, включая Three, Orange, Sunrise, Telefonica, TIM, Vodafone.

