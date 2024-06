Томас Шелби — снова в деле. Фильм «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи официально получил «зеленый свет» от Netflix

Оскароносный Киллиан Мерфи возвращается к роли лидера преступной группировки в Бирмингеме в киноверсии франшизы «Острые козырьки».

Netflix официально подтвердил разработку фильма «Острые козырьки» — с Киллианом Мерфи в главной роли и режиссером первого сезона оригинального сериала Томом Харпером.

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт появится в качестве сопродюсера.

Подробности сюжета, как и дальнейший кастинг, остаются в тайне — но, вероятно, фильм сосредоточится на двух историях, которые будут рассказывать о следующем поколении персонажей, которое будет связано с семейством Шелби с Томасом во главе.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.

“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA

— Netflix (@netflix) June 4, 2024