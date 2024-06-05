Новости Кино 05.06.2024 в 13:39 comment views icon

Томас Шелби — снова в деле. Фильм «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи официально получил «зеленый свет» от Netflix

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Томас Шелби — снова в деле. Фильм «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи официально получил «зеленый свет» от Netflix

Оскароносный Киллиан Мерфи возвращается к роли лидера преступной группировки в Бирмингеме в киноверсии франшизы «Острые козырьки».

Netflix официально подтвердил разработку фильма «Острые козырьки» — с Киллианом Мерфи в главной роли и режиссером первого сезона оригинального сериала Томом Харпером.

«Похоже, что Томми Шелби еще не закончил со мной… Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией «Острых козырьков». Это для фанатов», — сказал Мерфи.

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт появится в качестве сопродюсера.

«Искренне рад, что этот фильм вот-вот состоится», — сказал Найт. «Это будет взрывная глава в истории «Острых козырьков». Их полная версия на войне».

Подробности сюжета, как и дальнейший кастинг, остаются в тайне — но, вероятно, фильм сосредоточится на двух историях, которые будут рассказывать о следующем поколении персонажей, которое будет связано с семейством Шелби с Томасом во главе.

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Ранее стало известно, что фильм «Острые козырьки» потенциально получит больший бюджет, чем у сериала, а производство стартует осенью 2024 года и будет снято совместно с BBC Film.

По слухам, Netflix разрабатывает сразу два спинофа к сериалу «Острые козырьки» — другой, который будет приквелом, сосредоточится на Полли, матриархе криминального клана Шелби.


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