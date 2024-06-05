Томас Шелби — снова в деле. Фильм «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи официально получил «зеленый свет» от Netflix

Оскароносный Киллиан Мерфи возвращается к роли лидера преступной группировки в Бирмингеме в киноверсии франшизы «Острые козырьки».

Netflix официально подтвердил разработку фильма «Острые козырьки» — с Киллианом Мерфи в главной роли и режиссером первого сезона оригинального сериала Томом Харпером.

«Похоже, что Томми Шелби еще не закончил со мной… Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией «Острых козырьков». Это для фанатов», — сказал Мерфи.

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт появится в качестве сопродюсера.

«Искренне рад, что этот фильм вот-вот состоится», — сказал Найт. «Это будет взрывная глава в истории «Острых козырьков». Их полная версия на войне».

Подробности сюжета, как и дальнейший кастинг, остаются в тайне — но, вероятно, фильм сосредоточится на двух историях, которые будут рассказывать о следующем поколении персонажей, которое будет связано с семейством Шелби с Томасом во главе.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix. “It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA — Netflix (@netflix) June 4, 2024

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Ранее стало известно, что фильм «Острые козырьки» потенциально получит больший бюджет, чем у сериала, а производство стартует осенью 2024 года и будет снято совместно с BBC Film.

По слухам, Netflix разрабатывает сразу два спинофа к сериалу «Острые козырьки» — другой, который будет приквелом, сосредоточится на Полли, матриархе криминального клана Шелби.