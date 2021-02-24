Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 появится на Nintendo Switch позже в этом году

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Осенью прошлого года состоялся релиз ремейка легендарных игр Tony Hawk’s Pro Skater 1 и Tony Hawk’s Pro Skater 2. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC. Теперь же вспомнить молодость можно будет и на Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Уже 26 марта Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 станет доступна владельцам консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра будет поддерживать разрешения 1080p/120fps и 4K/60fps, а также получит ряд визуальных и звуковых улучшений.

Версия для Nintendo Switch, вероятнее всего, будет портом уже выпущенного варианта игры. Точную дату релиза пока не уточняют.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 уже можно предзаказать для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Владельцы цифровых версий игры для PS4 или Xbox One могут получить обновление Cross-Gen Deluxe Bundle за $10, которое разблокирует улучшения для консолей нового поколения и добавит различный контент. Пользователи, которые уже владеют изданием Digital Deluxe Edition, смогут загрузить next-gen версию игры бесплатно начиная с 26 марта, за исключением Японии.

Источник: Engadget