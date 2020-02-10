«Топ-50 ІТ-компаний Украины»: количество специалистов выросло на 9 тыс. за 2019 год, в рейтинг вошли Ajax System и Megogo и вышел Wargaming





Украинский ресурс DOU.UA опубликовал свежую версию рейтинга украинских IT-компаний, в который вошли 50 крупнейших представителей отечественной IT-индустрии. По итогам 2019 года Топ-50 вырос с 58 тыс. до 67 тыс. специалистов, EPAM увеличил количество кадров на 1700 человек и пересек отметку 8000 специалистов, также в рейтинге появились четыре новые продуктовые компании, из которых три — украинские.

Украинские новички рейтинга — Ajax System — 800 специалистов и 27 место, PMLAB — 621 специалистов и 35 место, MEGOGO — 456 специалистов и 50 место, а также иностранный новичок WIX.com с результатами 533 и 41 соответственно. Выпали из рейтинга такие компании, как Tickets.ua, Wargaming.net, CS Ltd и Delphi Software.

С июля 2019 года по январь 2020 года количество специалистов увеличилось на 2340 (7,5%) в Топ-25 и на 4167 (6,6%) в Топ-50 по сравнению с первым полугодием 2019 года. Количество специалистов в 25 крупнейших IT-компаниях пересекло отметку 50 тыс. и сейчас доля этих компаний составляет 76% среди Топ-50.

Рост «большой пятерки» во втором полугодии 2019 года составил почти 6% (1455 специалистов). Всего в Топ-5 работает 26937 специалистов, что составляет 40% от общего количества топ-50. Количество специалистов в Топ-5 увеличилось на 13% или 3072 специалистов.

Количество специалистов лидера рейтинга EPAM выросло на 800 человек с июля по январь и на 1700 человек за 2019 год. За прошлый год на эту компанию приходится 55% роста Топ-5 и почти 30% — Топ-25. Компания SoftServe выросла на 363 специалиста за второе полугодие и на 1112 за прошлый год. GlobalLogic занимает третье место и также демонстрирует активный рост: +237 за полгода и +451 за полный прошлый год, на четвертой и пятой строчке Luxoft и Ciklum соответственно. Кроме EPAM, SoftServe и GlobalLogic, за полгода на 100 и больше специалистов увеличились еще 7 компаний: DataArt (326 специалистов), EVOPLAY (206), NIX (154), Ubisoft (153), Innovecs (135), ELEKS (127) и ZONE3000 (101).

С июля 2019 по январь 2020 года 11 компаний открыли новые офисы как в Украине, так и за ее пределами. В Украине новые офисы появились в Киеве, Львове и Харькове, за рубежом — в Польше, Германии, Швейцарии, Эстонии, Индии, Вьетнаме и США. 45 компаний из Топ-50 имеют офисы в Киеве, 23 — во Львове и 21 — в Харькове. В целом сразу в 23 украинских городах есть офис хотя бы одной компании из Топ-50.

Несмотра на заметный рост в ближайшие полгода компании из Топ-50 планируют активно расти в Украине и не вывозить специалистов из страны.

Полная версия рейтинга «Топ-50 украинских IT-компаний» доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA