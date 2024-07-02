Топовый монитор Samsung Odyssey OLED G9 продавался за £199 (со скидкой £1400) — тиктокер говорит, что успел купить

На этих выходных компания Samsung, вероятно, случайно, выставила цену всего в 199 фунтов стерлингов на свой ультраширокий 49-дюймовый игровой монитор Odyssey OLED G9 в Великобритании. Это произошло благодаря скидке в £1400, которая указывалась на официальном сайте Samsung.

О невиданной щедрости Samsung рассказал пользователь TikTok. Он утверждает, что вовремя сделал заказ на странице Samsung на eBay, где также была подобная сделка.

Журналист PC Gamer Джейкоб Ридли сожалеет, что не успел вовремя «добраться до экрана» — когда он зашел на страницу, предложение было указано как распроданное. Он успел сделать несколько скриншотов, прежде чем цена снова выросла.

Samsung Odyssey OLED G9 — 49-дюймовый изогнутый сверхширокоформатный монитор 49-дюймовый изогнутый монитор с разрешением DQHD (5120×1440), временем отклика 0,03 мс, частотой обновления 240 Гц и соотношением 32:9. Он имеет Samsung Smart TV с доступом к облачному игровому центру Gaming Hub.

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Такая скидка является одним из способов быстрого перемещения запасов, хотя трудно представить, что Samsung сделала это намеренно. Подобные ошибки иногда случаются в интернет-магазинах, и часто они выполняют сделку, чтобы не потерять лицо Автор этой новости в свое время приобрел так материнскую плату за половину цены.

Если реальная продажа действительно имела место, Samsung потеряла £1400 на каждом мониторе, и кто-то наверняка за это ответственен. Да, на обратной стороне удачи возможно есть тот, кто пострадал.

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