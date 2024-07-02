Топовый монитор Samsung Odyssey OLED G9 продавался за £199 (со скидкой £1400) — тиктокер говорит, что успел купить

На этих выходных компания Samsung, вероятно, случайно, выставила цену всего в 199 фунтов стерлингов на свой ультраширокий 49-дюймовый игровой монитор Odyssey OLED G9 в Великобритании. Это произошло благодаря скидке в £1400, которая указывалась на официальном сайте Samsung.
О невиданной щедрости Samsung рассказал пользователь TikTok. Он утверждает, что вовремя сделал заказ на странице Samsung на eBay, где также была подобная сделка.
@gamingwiths We have bought one on ebay #samsung #curvegamingmonitor #gamingmonitor #curvemonitor ♬ original sound — gamingwiths
Журналист PC Gamer Джейкоб Ридли сожалеет, что не успел вовремя «добраться до экрана» — когда он зашел на страницу, предложение было указано как распроданное. Он успел сделать несколько скриншотов, прежде чем цена снова выросла.
Samsung Odyssey OLED G9 — 49-дюймовый изогнутый сверхширокоформатный монитор 49-дюймовый изогнутый монитор с разрешением DQHD (5120×1440), временем отклика 0,03 мс, частотой обновления 240 Гц и соотношением 32:9. Он имеет Samsung Smart TV с доступом к облачному игровому центру Gaming Hub.
Такая скидка является одним из способов быстрого перемещения запасов, хотя трудно представить, что Samsung сделала это намеренно. Подобные ошибки иногда случаются в интернет-магазинах, и часто они выполняют сделку, чтобы не потерять лицо Автор этой новости в свое время приобрел так материнскую плату за половину цены.
Если реальная продажа действительно имела место, Samsung потеряла £1400 на каждом мониторе, и кто-то наверняка за это ответственен. Да, на обратной стороне удачи возможно есть тот, кто пострадал.
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