ASUS представила 49” ультраширокий монитор ROG SWIFT OLED PG49WCD с плавным переключением между двумя компьютерами

ASUS представила 49-дюймовый монитор QD-OLED с широким экраном ROG SWIFT OLED PG49WCD. Внешне он похож на Samsung Odyssey Neo G9 и модель XG49WCR, представленные в январе.

Курс PR-КОММУНІКАЦІЇ Підвищити імідж компанії, та стати акулою PR? Легко! Вивчити курс

Экран ASUS ROG SWIFT OLED PG49WCD имеет разрешение 5120 x 1440 пикселей — как два 27-дюймовых монитора 1440p, стоящие рядом. перефирийное зрение пользователя покрывается кривизной 1800R. По сравнению с другими 49-дюймовыми 5K-мониторами у PG49WCD ниже частота обновления – «всего» 144 Гц. Время отклика экрана равно 0,03 мс, поддерживается AMD FreeSync Premium.

ROG SWIFT PG49WCD имеет сертификат VESA DisplayHDR True Black 400 с 10-битным цветом и 99-процентной цветовой гаммой DCI-P3. При включенном HDR максимальная яркость составляет 1000 нит на трех процентах площади дисплея.

Монитор оснащен массивной безвентиляторной системой охлаждения на базе радиатора и графеновой пленки. PG49WCD снабжен портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, встроенный хаб включает USB 3.1 Gen 1 Type-A и Type-C на 90 Вт.

К монитору можно подключать мышь, клавиатуру и два ПК с одновременным управлением обоими. Простое передвижение мыши позволяет переключиться с одного компьютера на другой, а разъемы USB обеспечивают обмен файлами между ними. Цена и дата появления в продаже ASUS ROG SWIFT OLED PG49WCD пока не известны.

Курс BLOCKCHAIN DEVELOPER. Опануєте технології роботи перспективного напрямку блокчейну, отримаєте навички розробки на мовах JavaScript і Solidity. Дізнатись про програму навчання

Источник: TechSpot