Трамп назвал нового главу ФРС, крипторынки отреагировали падением

В пятницу Президент США Дональд Трамп официально назвал кандидата на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Им стал Кевин Уорш — бывший член Совета руководителей ФРС, которого рынки считали фаворитом еще до объявления.





О решении Трамп сообщил в соцсети Truth Social, заявив, что выдвигает Уорша на должность председателя Совета руководителей Федеральной резервной системы. По его словам, кандидат имеет большой опыт в финансовой системе США и, по его убеждению, может войти в историю как один из сильнейших руководителей ФРС. Еще 29 января 2026 года Трамп публично заявил, что объявит имя кандидата в ближайшее время. В тот же день Кевин Уорш посетил Белый дом, что усилило ожидания его выдвижения. Параллельно резко выросли ставки на рынках прогнозов: вероятность назначения Уорша на Polymarket подскочила с 39% до 95% в течение одних суток, а на Kalshi — до 96%. После официального заявления Трампа оценки стабилизировались вблизи 93-95%.

Кевину Уоршу 55 лет. Он входил в Совет руководителей ФРС в 2006-2011 годах при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, ранее работал в Morgan Stanley, а сейчас является научным сотрудником Института Гувера, преподавателем Stanford Graduate School of Business и партнером Duquesne Family Office вместе со Стэнли Дракенмиллером. В 2017 году Уорш уже рассматривался как кандидат на пост главы ФРС, но тогда Трамп выбрал Джерома Пауэлла. Срок полномочий Пауэлла завершается в мае. Впрочем, процедура утверждения Уорша может оказаться сложной. Кандидатуру должен одобрить Сенат США, а сенатор Том Тиллис уже заявил о намерении блокировать назначение.

«Новый председатель ФРС — очень хороший парень. Я не волнуюсь насчет его утверждения. Вероятно, я обсужу с Уоршем снижение ставок. Он будет снижать ставки без давления со стороны Белого дома», — так прокомментировал Дональд Трамп свое решение.

Уорш известен как сторонник жесткой монетарной политики. Основатель 10x Research Маркус Тилен заявил, что рынки воспринимают возвращение влияния Уорша как медвежий фактор для биткоина из-за его акцент на монетарной дисциплине, более высоких реальных процентных ставках и сокращении ликвидности. На этом фоне биткоин уже пробил уровень $80 тыс. и до сих пор падает. Кроме заявлений, Уорш имеет и практические связи с индустрией: он был ранним инвестором алгоритмического стейблкоин-проекта Basis и сотрудничал с криптоиндексным менеджером Bitwise. При этом он допускал возможность развития цифровых валют центральных банков, хотя сам Трамп во время избирательной кампании публично выступал против введения CBDC.





В то же время позиция Уорша по цифровым активам выглядит нетипичной для руководителя ФРС. Он неоднократно заявлял, что биткоин не представляет угрозы для финансовой системы США, не является заменой доллару и может служить рыночным индикатором ошибок экономической политики. Уорш сравнивал его роль с «рыночным полицейским», который через цену дает обратную связь регуляторам. Он также признавал, что ознакомился с биткоином еще в 2011 году, недооценил масштаб технологии, и подчеркивал, что основой BTC является программное обеспечение, а не классическая валюта.

Источник: The Block