Биткоин упал ниже $25 000 впервые за три месяца — в ожидании повышения процентных ставок ФРС

Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в $25 000 впервые с 17 марта.

Курс СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ Дізнайтесь на курсі про ефективні стратегії продажів та реклами. Та займайте лідируючі позиції на ринку! Дізнатись про програму навчання

15 июня за 30 минут биткоин обвалился на 4% – с $25 867 до $24 819. На момент публикации флагманская криптовалюта держится чуть выше $24 985.

В течение последней недели биткоин держался на отметке $26 000, несмотря на судебные иски SEC против крупнейших криптовалютных бирж Coinbase и Binance (хотя клиенты и вывели с последней более $780 млн за сутки).

Падение произошло спустя три часа после того, как Федеральная резервная система объявила о приостановлении роста процентных ставок после почти 15-месячного повышения в борьбе с инфляцией.

По словам рыночного аналитика eToro Джоша Гилберта, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл четко дал понять, что нынешняя пауза – временная, и может привести к дальнейшим проблемам для биткоина в долгосрочной перспективе.

«Положительная реакция рисковых активов, за которой мы наблюдали в этом году, базируется на ожидании того, что инфляция упадет, а процентные ставки достигнут пика, а затем начнут снижаться‎», — сказал Гилберт в комментарии Cointelegraph.

Вторая по рыночной капитализации цифровая монета, эфир, также упала более чем на 5% – с $1727 до $1631 за тот же промежуток времени. Медвежьи настроения не обошли и альткоины – многие токены, отмеченные ценными бумагами в иске SEC, снизились на 3%. За последние 24 часа Cardano упал на 3,4%, в то время как Polygon и Solana упали на 3,3% и 2,8% соответственно.

По словам аналитика Cointelegraph Марселя Печмана, текущие данные об опционах на биткоин свидетельствуют о дальнейшем снижении, особенно если учесть враждебное отношение регуляторов к криптоиндустрии на территории США в сочетании с вероятностью дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС в ближайшие месяцы.