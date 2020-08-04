Трамп пригрозил закрыть TikTok, если до 15 сентября соцсеть не выкупит какая-нибудь американская компания

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «закроет социальную сеть TikTok на территории страны», если до 15 сентября материнская китайская компания ByteDance не продаст ее американской компании, предоставив Казначейству США «много денег» (от сделки). Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме, подробно объяснив почему, по его мнению, Microsoft или другая «большая», «безопасная» и «очень американская» компания должна купить TikTok.

Трамп заявил, что ByteDance должна продать TikTok целиком, а не часть (30%) бизнеса.

«По моему мнению, лучше купить все, а не эти 30%. Покупать 30% — сложно», — сказал Трамп.

Только в минувшую субботу Дональд Трамп заявил о готовности запретить эту социальную сеть в США и ясно дал понять, что не поддерживает приобретение TikTok американской компанией. Риторика президента в отношении TikTok резко изменилась после недавнего разговора с гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой.

2 августа Microsoft сделала официальное заявление, подтвердив намерение купить часть бизнеса TikTok и обсуждение сделки с Трампом. К слову, Microsoft тоже обозначила 15 сентября в качестве крайней даты завершения переговоров. Если стороны смогут договориться, то Microsoft получит контроль над TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Microsoft пообещала в случае покупки TikTok перенеси все данные на американские серверы и проследить, чтобы с иностранных серверов они были полностью удалены.

Источник: The Verge