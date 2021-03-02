Трансляція онлайн-заходу Samsung Unbox & Discover з «нестандартними інноваціями Neo QLED» [Завершена]





Сьогодні ввечері відбудеться чергова масштабна онлайн-презентація Samsung Electronics — шоу під назвою Unbox & Discover 2021 почнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна українською мовою, а усі охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікно трансляції на YouTube нижче).

Оновлено: Трансляція завершилась — Samsung розкрила весь модельний ряд користувацьких телевізорів 2021 року, куди ввійшли як 4K та 8K телевізори Neo QLED з підсвічуванням Mini-LED, так і принципово нові Micro-LED діагоналлю 110, 99 та 88 дюймів, а також повідомила відсутні деталі (ціни та дати початку продажів). Незабаром на ITC.ua вийде розгорнутий репортаж.

Трансляція заходу Samsung Unbox & Discover 2021

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Офіційний слоган заходу — «досконалість не має меж». Нам обіцяють показати загадкові «нестандартні інновації Neo QLED». Проте чому саме буде присвячено виступ Хана Чон-Хі, віце-президенту підрозділу Samsung Visual Displays, точно невідомо. Раніше ходили чутки про нові моделі телевізорів QD-OLED, які будуть поєднувати технології квантових точок та OLED.

Нагадаємо, на початку 2021 року Samsung анонсував модельний ряд телевізорів 2021 року, куди ввійшли як поліпшені 4K та 8K телевізори Neo QLED з підсвічуванням Mini-LED, так і принципово нові Micro-LED.