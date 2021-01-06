Трансляція Samsung First Look 2021 — нові телевізори QLED та майбутнє дисплейних технологій [початок о 18:00]





Сьогодні ввечері відбудеться перша в цьому році велика презентація Samsung Electronics — шоу під назвою First Look 2021 пройде в уже звичному онлайн-форматі. Південнокорейська компанія відкриває нову епоху сприйняття екранів і запрошує стати свідками майбутнього дисплейних технологій. Пряма трансляція почнеться о 18:00 вечора за київським часом і буде доступна українською мовою, а усі охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікно трансляції на YouTube нижче).

На сьогоднішній презентації точно покажуть поліпшену лінійку QLED телевізорів, які компанія прямо згадує в описі трансляції в YouTube. Також компанія може показати нові дисплейні технології на продукти на їх основі — разом з основною лінійкою споживацьких телевізорів QLED очікується анонс преміальної серії телевізорів з технологією Micro-LED, яка виділяється відсутністю окремого шару підсвітки й об’єднує в собі мільйони самовипромінюючих неорганічних світлодіодів.

Окрім того, буквально на днях Samsung повідомила про початок випуску нових OLED екранів для ноутбуків.

Трансляція Samsung First Look 2021: